Στελέχη της Φωνής των Κτηνοτρόφων λένε πως η οργάνωσή τους ήρθε για να μείνει. Και δεν αποδέχονται να τους εκπροσωπούν οι αγροτικές οργανώσεις. Οι οποίες τηρούν μια πολύ διαφορετική στάση έναντι των κρατικών Αρχών, σε σύγκριση με την στάση της Φωνής.

Αν όμως η Φωνή των Κτηνοτρόφων ήρθε για να μείνει, θα πρέπει να αναγνωρίσει και την υποχρέωσή της να διευκρινίσει έναντι της κοινής γνώμης από ποιους αποτελείται η ηγεσία της, ποια επαγγελματικά συμφέροντα έχουν, σε ποιους κλάδους της κτηνοτροφίας δραστηριοποιούνται.

Τις αγροτικές οργανώσεις λίγο – πολύ τις ξέρουμε. Έχουν μια πολυετή δράση στο παλμαρέ τους, ξέρουμε τις σχέσεις τους με τα κόμματα, ξέρουμε την επαγγελματική πορεία των βασικών στελεχών τους στον αγροτικό συνδικαλισμό.

Τα στελέχη της Φωνής δεν τα ξέρουμε. Όχι όλοι.

Η πρώτη απορία είχε προκληθεί όταν ως φωνή της Φωνής ακούστηκε η κυρία Πέτρου. Και μιλούσε εκ μέρους των κτηνοτρόφων αυτής της ομάδας. Μετά από λίγες μέρες μάθαμε πως η κ. Πέτρου δεν είναι κτηνοτρόφος, διατηρεί κρεοπωλείο. Και το είπε και η ίδια όταν ερωτήθηκε. Είπαμε εντάξει, ανέλαβε να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους στην επικοινωνία.

Μετά είδαμε να έχουν ρόλο κάποιοι άλλοι. Κάποιοι με εριστική συμπεριφορά και με δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Και μάθαμε και γι’ αυτούς διάφορα. Σε μια περίπτωση πέσαμε από τα σύννεφα όταν γνωστοποιήθηκε πως ένας από αυτούς διετέλεσε για μερικές εβδομάδες εν δυνάμει υποψήφιος του Κινήματος Κυνηγών και κάποια στιγμή κατηγορήθηκε και για βιαιοπραγία σε διαιτητή.

Το τελευταίο διάστημα ως πρόεδρος της Φωνής μάς συστήθηκε ο Νεόφυτος Νεοφύτου. Ο ικανότερος στα επικοινωνιακά.

Αλλά μαζί με την προβολή της οποίας έτυχε, άρχισε πάλι η μουρμούρα και το κουτσομπολιό. Ούτε αυτός είναι κτηνοτρόφος, μετέδωσε το Ράδιο Αρβύλα. Και όχι μόνο το Ράδιο Αρβύλα. Με βιαστικό ψάξιμο στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς ότι ο κ. Νεοφύτου έχει μερικές φορές στο παρελθόν μιλήσει για θέματα κρεατεμπορίας, ως υπεύθυνος των κρεοπωλείων κάποιων υπεραγορών. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με αυτό.

Αλλά, όταν τουλάχιστο δύο προβεβλημένα στελέχη της Φωνής δραστηριοποιούνται όχι στον τομέα της εκτροφής ζώων αλλά της εμπορίας κρέατος, η στήλη θεωρεί πως χρειάζεται να καλυφθεί ένα κενό στην ενημέρωση. Οι κρεοπώλες που δεν είναι και κτηνοτρόφοι δεν κλήθηκαν να θανατώσουν ζώα για να μην εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός. Πώς επηρέαστηκαν από αυτή την κρίση; Μειώθηκε, ναι, η προσφορά ζώων. Όμως, ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων δεν επηρέαστηκε και συνεχίζει να οδηγεί τα ζώα του στα σφαγεία και όλοι στο λιανικό εμπόριο μάς διαβεβαιώνουν πως η κατανάλωση καλύπτεται χωρίς προβλήματα. Άστε που υπάρχει και εισαγωγή ποσοτήτων κρέατος από άλλες χώρες για να καλυφθεί η ζήτηση ή να συγκρατηθούν οι τιμές. Γιατί, λοιπόν, στην προμετωπίδα του αγώνα των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων βρίσκονται δύο κρεοπώλες ή και περισσότεροι;

Και δεν είναι μόνο οι κρεοπώλες. Είναι και οι ζωέμποροι. Θυμάστε πως οι πρώτες αντιδράσεις, όταν ο ιός ήταν ακόμα μόνο σε περιοχές της Λάρνακας που γειτνιάζουν με τα κατεχόμενα, προήλθαν από κάποιους που ήταν και ζωέμποροι και άλλοι που είχαν και εμπλοκή στην εμπορία ζωοτροφών, σανού, κλπ.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος της Φωνής ανέφερε στο ΡΙΚ το παράδειγμα ζωέμπορα που διαμαρτύρεται ότι θα του δώσουν λιγότερες αποζημιώσεις απ’ ότι λέει ότι δικαιούται, επειδή του λείπουν χίλια αιγοπρόβατα. Μπορεί να λείπουν και από άλλους και πρέπει να μας ενημερώσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τι σόι ιστορία είναι αυτή. Πώς χάνονται χίλια ζώα; Ζούμε στα βοσκοτόπια του Τέξας τον καιρό του Τζον Γουέιν και τα έκλεψαν συμμορίες; Πώς χάθηκαν χίλια ζώα, τουλάχιστο, και γιατί να διεκδικούνται αποζημιώσεις γι’ αυτά, αφού δεν θανατώθηκαν λόγω του πυρετού; Είναι ζώα αδήλωτα, μαζί με τα όποια εισοδήματα από αυτά; Είναι ζωα που παράνομα μεταφέρθηκαν για σφαγή ή σε άλλες μάντρες;

Η Φωνή πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια επαγγελματικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Ως Φωνή Κτηνοτρόφων το λογικό είναι να εκφράζει τις αγωνίες κτηνοτρόφων. Οι ζωέμποροι και οι κρεοπώλες έχουν άλλες επάλξεις, πιο ισχυρές. Και αν γενικά οι κρεοπώλες ήταν μεταξύ των θυμάτων της κρίσης, οι φωνές του συμπαθούς προέδρου τους, του κ. Λειβαδιώτη, θα ακούγονταν μέχρι τον Λίβανο. Αντιθέτως, τήρησε μία πολύ λογική και μετριοπαθή στάση.