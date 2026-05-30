Η επιδημιολογική εικόνα για τον αφθώδη πυρετό, η εφαρμογή των μέτρων και τα ζητήματα που θέτουν οι κτηνοτροφικές και αγροτικές οργανώσεις θα απασχολήσουν δύο διαδοχικές συσκέψεις την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε το Σάββατο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε, κατά την πρώτη σύσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί από την επιδημιολογική ομάδα και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Στη σύσκεψη θα γίνει αποτίμηση και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, περιλαμβανομένων και των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου.

Θα ακολουθήσει δεύτερη σύσκεψη με τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων και τις αγροτικές οργανώσεις, κατά την οποία θα τεθούν τα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους, περιλαμβανομένων και ζητημάτων που εγείρει η «Φωνή των Κτηνοτρόφων», στη βάση της πιστής τήρησης των κανονισμών, της νομοθεσίας και των πρωτοκόλλων.

Στόχος, ανέφερε, είναι να γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με τις οργανώσεις να θέτουν εισηγήσεις και προβληματισμούς, ώστε τα ζητήματα που θα εγερθούν να εξεταστούν τεκμηριωμένα.

ΚΥΠΕ