Στην χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων έξω από το ΓΣΠ και το Προεδρικό, οι διαμαρτυρόμενοι επέλεξαν να φέρουν μαζί τους στην κινητοποίηση ένα γαϊδουράκι. Του τοποθέτησαν μάλιστα ένα πανό που έγραφε: «Ο μοναδικός επιζών από ένα χωριό 13.000 προβάτων». Το μήνυμα, προφανώς, ήθελε να καυτηριάσει την κατάσταση στην κτηνοτροφία. Όμως, η ίδια η πράξη ακύρωσε το μήνυμα.

Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, άνθρωποι που η ίδια τους η ζωή και το επάγγελμα είναι συνυφασμένα με τα ζώα, άνθρωποι που θεωρητικά τα αγαπούν και τα φροντίζουν, να εργαλειοποιούν ένα ζωντανό με αυτόν τον τρόπο. Κρατούσαν το γαϊδούρι μέσα στη ζέστη, εκθέτοντάς το στην ταλαιπωρία, στον θόρυβο και στην ένταση της διαδρομής από το ΓΣΠ μέχρι το Προεδρικό.

Αυτή η εικόνα δεν συνάδει με την εικόνα των ανθρώπων που αγαπούν τα ζώα και ζουν από αυτά. Αν θέλουμε να μιλάμε για πολιτισμό και για δίκαια αιτήματα, πρέπει πρώτα απ’ όλα να σεβόμαστε εκείνους που δεν έχουν φωνή για να διαμαρτυρηθούν.

Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να αφήσουν τα ζώα στην ησυχία τους.

Α.Ν.