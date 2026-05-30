Χρέη αντιδημάρχου στη θέση του Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος εξελέγη την περασμένη εβδομάδα βουλευτής, αναλαμβάνει προσωρινά ο δημοτικός σύμβουλος Χρίστος Λιβέρδος, ως πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην αναμέτρηση του 2024. Υπενθυμίζεται πως οι δημότες Αγλαντζιάς καλούνται να ψηφίσουν νέο αντιδήμαρχο σε αναπληρωματικές εκλογές στις 28 Ιουνίου 2026.

Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του:

Αγαπητοί φίλοι και δημότες της Αγλαντζιάς,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από την Παρασκευή έχω αναλάβει την άσκηση καθηκόντων Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, τα οποία θα εκτελώ μέχρι και τις 28 Ιουνίου μέρα αναπληρωματικών εκλογών.

Παράλληλα, επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι ως ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης το 2024 έχω θέσει επίσημα τον εαυτό μου στη διάθεση της Προέδρου του ΔΗΣΥ και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, προκειμένου να αποφασίσουν τη διαδικασία και τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του υποψηφίου.

Πιστός στις αρχές της συλλογικότητας, της ενότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών, θα συνεχίσω να εργάζομαι με γνώμονα το καλό της Αγλαντζιάς και των συμπολιτών μας.

Σας ευχαριστώ για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή σας