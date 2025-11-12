Σε μπελάδες μπήκε 16χρονος καθώς με την οδηγική του συμπεριφορά έθεσε σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους άλλους. Ο νεαρός συνελήφθη από τις Αρχές, αφού προηγήθηκε πλήθος παραβιάσεων του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες γύρω στις 8:45 το βράδυ, μέλη της Τροχαίας αντιλήφθηκαν αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και να περνάει με κόκκινο από φώτα τροχαίας. Ο οδηγός, μάλιστα, αγνόησε και το σήμα των αστυνομικών.

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη, με τον οδηγό να επιχειρεί να ξεφύγει. Όταν ανακόπηκε το όχημα, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για 16χρονο. Ο ανήλικος συνελήφθη.

Κατηγορήθηκε για οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς ασφάλεια, για αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση, για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, ότι παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικού. Ότι έτρεχε με ταχύτητα 95 χλμ την ώρα αντί για 50 και χωρίς σιγαστήρα στην εξάτμιση.

Ο 16χρονος και ο πατέρας του κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι.