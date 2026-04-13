Επανέρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντη», το όνομα του οποίου αναφέρεται στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», «δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Με τα κατασκευασμένα μηνύματα να υπάρχουν και αληθινά. Να είναι όλα κατασκευασμένα και ψεύτικα».

Και στις δύο περιπτώσεις, προσθέτει, μόνο ένας δρόμος υπάρχει. «Έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές των πρωταγωνιστών και στη δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα άλλα λόγια».

Να είναι όλα κατασκευασμένα και ψεύτικα.Και στις δύο περιπτώσεις μόνο ένας δρόμος υπάρχει .Έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές των πρωταγωνιστών και στη δικαιοσύνη .Τα υπόλοιπα άλλα λόγια .. — Demetris Papadakis (@DemPapadakis) April 13, 2026

Επιπλέον, σε σχέση με τον Νίκο Κληρίδη και την απάντηση που έδωσε ο δικηγόρος για τα περί παράλειψης καταγγελίας για παιδεραστία, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι « το δικηγορικό απόρρητο αφορά περιπτώσεις που υπάρχει διοριστήριο έγγραφο»

«Στην περίπτωση αυτή ο Νίκος Κληρίδης δήλωσε ότι δεν ήταν δικηγόρος της .Επίσης ακόμη και να υπάρχει δεν μπορεί να καλύπτει όλες τις υποθέσεις», καταλήγει η ανάρτηση.