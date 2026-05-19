Καθοριστικά θα είναι τα αμέσως επόμενα 24ωρα για την υπόθεση της επονομαζόμενης «Σάντης», αφού σύμφωνα με πληροφορίες μας, διαβιβάζονται πιθανότατα και σήμερα οι εκθέσεις του FBI και της Europol στην Αστυνομία για αξιολόγηση.

Ο φάκελος της υπόθεσης που εξετάστηκε από κλιμάκιο ανακριτών της κυπριακής Αστυνομίας βρίσκεται ήδη στη Νομική Υπηρεσία και τυγχάνει μελέτης, όπως συμβαίνει με όλες τις υποθέσεις και θα αναμένονται και οι θέσεις ή οι εκθέσεις των δύο ξένων οργανισμών επί των όσων κλήθηκαν να μελετήσουν. Η Αστυνομία αναμένει εδώ και καιρό τις τοποθετήσεις των δύο ξένων σωμάτων επί των μηνυμάτων αλλά και του προφίλ της «Σάντης» και ανάλογα θα αποφασιστούν και τα επόμενα βήματα. Ούτως ή άλλως το μέρος αυτό θα αξιολογηθεί συνολικά με την υπόλοιπη μαρτυρία από τη Νομική Υπηρεσία και θα ληφθούν αποφάσεις.

Στην Αστυνομία υπάρχει η εκτίμηση ότι από την εδώ εξέταση όλων των μηνυμάτων και των ισχυρισμών που αναφέρονται στα όσα κατέθεσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, δεν φαίνεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα για όσους τους αποδίδονται αξιόποινες πράξεις και μάλιστα πολύ σοβαρές σε κάποιες περιπτώσεις, αφού δεν τεκμηριώθηκαν με στοιχεία. Τουναντίον, σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας αλλά και την παραδοχή της ίδιας της «Σάντης», τα μηνύματα στα οποία περιέχονται οι ισχυρισμοί, ήταν κατασκευασμένα μέσω εφαρμογής. Σε πολλές μάλιστα των περιπτώσεων, οι φωτογραφίες ή ηχητικά βίντεο που παρουσιάστηκαν ως «ντοκουμέντα» ανατράπηκαν από την ίδια την έρευνα.

Στο μεταξύ, χθες η Αστυνομία σε τοποθέτησή της ξεκαθάρισε πως ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Σχολιάζοντας ανάρτηση του ίδιου περί δήθεν έκδοσης εντάλματος σύλληψης που δεν εκτελέστηκε, η Αστυνομία ανέφερε πως ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου, οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Η παρούσα διευκρίνιση, αναφέρει η Αστυνομία, κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Οι αρμόδιες Αρχές ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και στη βάση των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης», προστίθεται και συνεχίζει: Η Αστυνομία Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική της αποστολή, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης, καταλήγει.

Σημειώνεται ότι ο «Φ» ουδέποτε έγραψε για την έκδοση εντάλματος σύλληψης κάτι που ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να γίνει, αφού για τη σύλληψη ενός προσώπου τίθενται προϋποθέσεις, όπως η διάπραξη αδικημάτων, η πιθανότητα καταστροφής μαρτυρίας, να υπολείπεται ανακριτικό έργο και να υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή.

Απαντώντας στην Αστυνομία, ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε ανάρτησή του ανέφερε πως «τρία ολόκληρα εικοσιτετράωρα μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών μου ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής μου, το οποίο δεν εκτελέστηκε επειδή φοβήθηκαν την κοινή γνώμη, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση διάψευσης “προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση”». Ο ίδιος προσθέτει ότι «ύστερα από ενάμιση μήνα διαρροών ψευδών ειδήσεων και δολιοφθοράς εις βάρος μιας ανεξάρτητης έρευνας, η Αστυνομία… ευαισθητοποιήθηκε για τα δικαιώματα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση. Οι πληροφορίες μου περί σύλληψης είναι από τέσσερις διαφορετικές πηγές και συνάδουν με διαρροές και τοποθετήσεις φιλοκυβερνητικών πολιτικών προσώπων στα μέσα ενημέρωσης».