Ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης, ο οποίος φέρεται να έχει συμβάλει στην κατ’ ισχυρισμό φυγάδευση της «Σάντη» στη Γερμανία για να γλιτώσει, δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα με το οποίο υποστηρίζει ότι η ίδια επιβεβαίωσε την άφιξή της εκεί στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 κεντροευρωπαϊκή ώρα.

Σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα documento.gr, ο Στέλιος Ορφανίδης διατυπώνει τη θέση ότι αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες μιας διαδικασίας για συγκάλυψη της υπόθεσης «Σάντη». Μιλά για στοχευμένες διαρροές με στόχο να πληγεί η αξιοπιστία της, αντί να προσεγγίζεται ως θύμα βίας και άλλων ενεργειών.

Προσθέτει ακόμα ότι δεν είναι σε θέση να δεχεί τους ισχυρισμούς της «Σάντη» ότι η ίδια κατασκεύασε τα μηνύματα. ενώ υποψιάζεται ότι αποφάσισε να συγκαλύψει άτομα που την απειλούσαν στο παρελθόν.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι κάποιοι φαίνεται να έχουν προβεί σε καταστροφή στοιχείων, με αποτέλεσμα κάποιοι διάλογοι που είχε με τη Σάντη στο Signal πριν την 21η Ιανουαρίου 2020 να έχουν διαγραφεί. Ο ίδιος εκτιμά ότι η διαγραφή αυτού του υλικού έγινε μεταξύ 3 και 8 Απριλίου 2026. «Τυχαία ή μη, με τη διαγραφή αυτού του διαλόγου καταστράφηκε μαρτυρικό υλικό που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι η Σάντη αναζητούσε διέξοδο και συζητούσε μαζί μου τρόπους διαφυγής στο εξωτερικό επειδή κινδύνευε η ζωή της», εξηγεί ο δημοσιογράφος.

Σε μια προσπάθεια του να τεκμηριώσει το ταξίδι της «Σάντη» στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2021, δημοσιεύει ένα ηχητικό το οποίο υποστηρίζει ότι έχει αποσταλεί από την ίδια λίγο μετά την άφιξη της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 κεντροευρωπαϊκή ώρα, η Σάντη του απέστειλε αυτό το ηχητικό μήνυμα διάρκειας 14 δευτερολέπτων στο Signal με το οποίο του επιβεβαίωσε την άφιξή της.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η «Σάντη» στο εν λόγω ηχητικό δεν αναφέρει πού έφθασε και πότε, όμως πίσω απ’τη φωνή της ακούγεται σαν να μιλά κάποιος στα γερμανικά από μεγάφωνο.

