Θετικές φαίνεται πως είναι οι πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο Δανός διεθνής ποδοσφαιριστής «έχεις τις αισθήσεις του και πάει καλά δεδομένων των συνθηκών». Ο αγώνας διεκόπη, ήταν απίστευτα τρομακτικό και χαιρόμαστε που είναι καλά».

Στο γήπεδο εκτυλίχθηκαν στιγμές κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία, όταν ο Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας τις αισθήσεις του και προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Ο έμπειρος μέσος της Βόλφσμπουργκ ένιωσε αδιαθεσία, έπιασε το στήθος του και στη συνέχεια έπεσε στο χορτάρι, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί προσωρινά.

🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

Η εικόνα του Δανού μέσου ξύπνησε αμέσως μνήμες από το EURO 2020, το οποίο διεξήχθη το 2021 λόγω της πανδημίας, όταν είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία, σε ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.