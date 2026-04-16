«Δεν υιοθετώ τα περί παιδεραστίας», δήλωσε σήμερα ο Μακάριος Δρουσιώτης, απαντώντας σε επισήμανση του αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι από τη στιγμή που κάποιος υιοθετεί μια καταγγελία έχει πλέον και το βάρος της ευθύνης να αποδείξει αυτά που λέει. Οι παρεμβάσεις και των δύο έγιναν στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση». Αρχικά φιλοξενήθηκε ο Γιάννης Αντωνίου και με αφορμή την πιο πάνω επισήμανση ο ερευνητής και συγγραφέας ζήτησε παρέμβαση.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, και πρώην δημοσιογράφος, διερωτήθηκε αν μπορεί ο οποιοσδήποτε λειτουργός του Τύπου να πηγαίνει το πρωί στο γραφείο και να βγαίνει στην τηλεόραση να κατηγορεί έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να στοιχειοθετεί τα όσα λέει. Συμπλήρωσε πως ένας δημοσιογράφος μπορεί χωρίς να υιοθετήσει, να παραθέσει την καταγγελία. Από τη στιγμή όμως που το υιοθετεί, έχει το βάρος της ευθύνης πλέον να το αποδείξει.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος ζήτησε παρέμβαση για να δώσει τη δική του απάντηση. Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αντωνίου πριν παρέμβει ο ερευνητής και συγγραφέας ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση μαζί του.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης έκανε λόγο για αυθαίρετο συμπέρασμα του Γιάννη Αντωνίου ότι υιοθετεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων της «Σάντη», με ιδιαίτερη αναφορά στα περί παιδεραστίας. Όπως υποστήριξε, δεν υιοθετεί και δεν μπορεί να αποδείξει ότι η «Σάντη» είναι θύμα παιδεραστίας. «Δεν είμαι ποινικός ανακριτής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνει ότι ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο πείθεται σε σχέση με την παιδεραστία, όμως δεν μπορεί να δεχθεί την ευθύνη ότι εκείνος πρέπει να την αποδείξει. Αυτό που υιοθετεί, ξεκαθάρισε, είναι την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του Μακάριου Δρουσιώτη