Επανέρχεται ο Μακάριος Δρουσιώτης με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αποκάλυψη της ενόρκου δήλωσης της Αστυνομίας.

Ο ερευνητής και συγγραφέας δημοσιεύει νέες φωτογραφίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν και στην κατάθεση του την οποία δημοσίευσε το περασμένο Σάββατο, καθώς και ένα καινούριο ηχητικό απόσπασμα. Στις φωτογραφίες και το ηχητικό διατυπώνονται ισχυρισμοί για τραυματισμό της «Σάντης» από τον πρώην δικαστή, με τη χρήση μαχαιριού.

Αυτούσια η ανάρτηση Δρουσιώτη

Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου και εκβιασμού

Και επίσημα πλέον ξεκαθάρισε πως η γραμμή της Αστυνομίας είναι ότι η Σάντη κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα. Αυτή άλλωστε ήταν η γραμμή τους εξ αρχής όπως επιβεβαίωναν οι επιλεκτικές διαρροές στον τύπο από μεριάς της Αστυνομίας.

Έδωσαν, μας είπαν, τα μηνύματα στη Europol για εξέταση. Δεν χρειάζεται, λένε, ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα, η Europol θα αναλάβει και αναμένεται να επιβεβαιώσει σύντομα ότι τα μηνύματα είναι χαλκευμένα.

Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει σωστός δικανικός έλεγχος χωρίς τα βασικά τεκμήρια, τις σχετικές συσκευές. Επίσης, χρειάζονται εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της δικανικής εξέτασης αφού ο επικεφαλής του Κυπριακού συνδέσμου στην Europol, Γεώργιος Κάρκας, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή λόγω ξεκάθαρης σύγκρουσης συμφέροντος για λόγους που έχω εξηγήσει.

Μετά από τις πιο πάνω ενστάσεις μου, άρχισαν δημόσια οι αναφορές σε συσκευές. Εξελίχθηκε δηλαδή η «επίσημη» γραμμή έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει έλεγχο συσκευών.

H «Σάντη» ομολόγησε πως για να κατασκευάσει τα μηνύματα του αρχείου της χρησιμοποίησε την τηλεφωνική της συσκευή την οποία παρέδωσε στην ανακριτική ομάδα. Όταν όμως έγινε δικανικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι οι εφαρμογές τις οποίες τάχα χρησιμοποίησε, είχαν εγκατασταθεί τον Οκτώβριο του 2025, Πρωτοχρονιά του 2026 και στις 13 Μαρτίου του 2026. Την περίοδο δηλαδή που συγκεντρώθηκα στην συγκεκριμένη έρευνα. Σύμπτωση; Δεν το γνωρίζω.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία εγκατάστασης δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της «επίσημης θέσης» διότι δεν υπάρχει χρονική αντιστοιχία. Αλλά, τίποτε δεν διορθώνεται.

Ξαφνικά, η Σάντη τηλεφώνησε στους ανακριτές και τους είπε πως μόλις θυμήθηκε ότι ήταν με άλλο τηλέφωνο που κατασκεύασε τα μηνύματα.

Η συσκευή αυτή δεν ανευρέθηκε από την Αστυνομία… Επίσης από το ιστορικό που παρουσίασε στην Δικαστή η Αστυνομία δεν φαίνεται να εκτελέστηκε και κανένα άλλο ένταλμα έρευνας.

Με αυτά τα δεδομένα, η Αστυνομία προσπαθεί να πείσει ότι μια κοπέλα χωρίς εξειδικευμένη γνώση στην τεχνολογία, κατασκεύασε, το 2019-2020 μόνη της 100δες μηνύματα, άλλα σε μορφή SMS, άλλα σε messenger, signal και άλλων εφαρμογών, μεστά από εξεζητημένες πληροφορίες, με τη χρήση μιας εφαρμογής και με ένα κινητό που δεν ανευρέθηκε.

Επιστρέφω στο τι έπρεπε να γίνει, εάν υπήρχε ενδιαφέρον διερεύνησης και όχι σχέδιο συγκάλυψης και πρόκλησης σύγχυσης: Διερεύνηση του θησαυρού των πληροφοριών που υπάρχουν στα μηνύματα. Έχω παραδώσει στην αστυνομία πάνω από 130 μηνύματα και αναφέρθηκα σε ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία υποχρεώθηκα να δώσω στη δημοσιότητα για να προστατευτώ από τις σκευωρίες της Αστυνομίας, την ώρα που ενημερώθηκα πως είχαν μπουκάρει στην οικία του δικηγόρου Ν. Κληρίδη και περίμενα την σειρά μου. Ο καθένας μπορεί να τα διεξέλθει και να κρίνει εάν δικαιολογούσαν τον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών τον οποίο ο Χριστοδουλιδης και το Υπουργικό του αρνήθηκαν. Η Αστυνομία τουλάχιστον θα μπορούσε να ξεκινήσει με την διακρίβωση του περιεχομένου των μηνυμάτων. Όπως προσπάθησα να κάνω και εγώ πριν την δημοσίευσή μου.

Η Αστυνομία αντί να κάνει αυτό που πρέπει πλάθει σενάρια, προσπαθεί απεγνωσμένα να τα τεκμηριώσει και τα διαρρέει στον Τύπο. Μπορώ να επικαλεστώ πολλά παραδείγματα μέσα από τα μηνύματα με τα οποία καταρρίπτεται ο ισχυρισμός ότι τάχα η «Σαντη» δημιούργησε τα μηνύματα μόνη της.

Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα:

Το τεκμήριο 052 είναι ένα μήνυμα του Χριστοδούλου προς τον εξ Ελλάδος Κ. Παρλαβάντζα. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

– Δεν μίλησε σε κανένα. Τι πρέπει να σου πω; Ότι σχεδόν την έχω σφάξει;

Το τεκμήριο 053 είναι μήνυμα της Σάντη στον Νίκο Κληρίδη:

Σ: Από τον Μιχάλη ψες. Ήταν εκτός ελέγχου, Πιέζεται πρέπει. Ή απειλείται.

ΝΚ: Από καλαμαράδες.

Στο μήνυμα επισυνάπτεται φωτογραφία με πληγή στο χέρι της.

Για το περιστατικό αυτό, μίλησε η Σάντη στον Στέλιο Ορφανίδη. Ανέφερε ότι υπήρχαν ακόμη οι ουλές στο χέρι της, και ότι στη Γερμανία που βρισκόταν πονούσε λόγω του κρύου.

Στο τεκμήρια που κατέθεσα υπάρχουν αρκετά που επιβεβαιώνουν την παρουσία της στη Χαϊδελβέργη. Οι ανακριτές δεν φρόντισαν καν να ολοκληρώσουν την μελέτη του υλικού που τους παρέδωσα πριν μπουκάρουν στην οικία Νίκου Κληρίδη τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτό αλώστε αναφέρουν και στον όρκο με τον οποίο εξασφάλισαν το ένταλμα.

Θα πρέπει φαντάζομαι να εξηγήσουν στο Δικαστήριο γιατί τόση βιασύνη αφού κατά τους ιδίους η «Σαντη» τους ενημέρωσε από τις 7 Απριλίου ότι άλλο ήταν το κινητό με το οποίο κατασκεύασε αυτά τα μηνύματα. Γιατί δηλαδή έπρεπε να περιμένουν μέχρι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10.4) για να εξασφαλίσουν το διάταγμα που τους επέτρεψε την εκφοβιστική επιδρομή; Την πιθανότητα άμεσης δράσης για να αποτρέψουν την καταστροφή μαρτυρικού υλικού μόνο οι δημοσιογράφοι την σκέφτονται;

Μόνο σε ένα διεφθαρμένο κράτος από την κορυφή μέχρι τα νύχια, η Αστυνομία αντί να ερευνήσει πιθανά εγκλήματα αναλώνεται στην κατασκευή άλλοθι για τους ύποπτους.