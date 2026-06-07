Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

«Από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος» σχολίασε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

From Greece to Cyprus, authorities continue uncovering Hamas-linked terror activity on European soil:https://t.co/PWzMYf09U2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 7, 2026

Όπως είναι γνωστό, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν το Σάββατο στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε μεγάλο χτύπημα στη χώρα μας.

Ο 37χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, εντούτοις η «τρομοκρατική» εκπαίδευση που είχε πάρει είχε γίνει στη Μαλαισία.

Κατά την ανάκρισή του που ξεκίνησε στις 5 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 37χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήθελε να πραγματοποιήσει «μεγάλο» χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς με κίνητρο να βάλει ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, υλικά, δηλαδή, που μπορεί να βρει κάποιος στο εμπόριο.

protothema.gr