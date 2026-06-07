Η Ευρώπη γνωρίζει καλά ότι, παρά τη μεγάλη της παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την Ασία και κυρίως από την Κίνα σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες και την επεξεργασία τους για τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια αναζητά τρόπους να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια, να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε έναν τομέα που θα καθορίσει το μέλλον της αυτοκίνησης.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα επί ευρωπαϊκού εδάφους, με τη Φινλανδία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει εξορυκτικές εργασίες στο ορυχείο Syväjärvi, στη δυτική Φινλανδία. Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται από την εταιρεία Keliber, η οποία ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του ορυχείου με τις πρώτες ελεγχόμενες εκρήξεις για την αποκάλυψη του πετρώματος που περιέχει σποδουμένιο, το βασικό ορυκτό λιθίου.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται ήδη περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι, ενώ εκατοντάδες ακόμη συμμετέχουν σε παράλληλα έργα υποδομής και κατασκευών. Με την πλήρη ανάπτυξη του πρότζεκτ, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 350 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα, στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνουν χώρα και περαιτέρω εργασίες, αφού το φινλανδικό μοντέλο δεν περιορίζεται μόνο στην εξόρυξη.Ειδικότερα, στην πόλη Kokkola βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες για την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου διυλιστηρίου, όπου το μετάλλευμα θα μετατρέπεται σε υδροξείδιο του λιθίου, την κρίσιμη χημική ένωση που απαιτείται για τις σύγχρονες μπαταρίες.

Παράλληλα, τα πετρώματα θα θραύονται και θα εμπλουτίζονται σε ξεχωριστή μονάδα στην περιοχή Päiväneva πριν μεταφερθούν για την τελική επεξεργασία. Η στρατηγική που έχει επιλεγεί προβλέπει σταδιακή αύξηση της παραγωγής, με στόχο να περιοριστεί το τεχνικό και οικονομικό ρίσκο που συνεπάγεται ένα τόσο φιλόδοξο έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Φινλανδία αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα της Γηραιάς Ηπείρου που θέτει σε πλήρη λειτουργία μια ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα λιθίου, από το υπέδαφος έως την τελική επεξεργασία για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Η συνολική έκταση των κοιτασμάτων στην περιοχή υπολογίζεται σε περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη ακόμη έξι σημείων εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε και νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιομέτρου από τα υφιστάμενα κοιτάσματα, ένδειξη ότι τα αποθέματα ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η στήριξη προς το έργο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία συμμετέχει με επιπλέον κεφάλαια. Συνολικά, η κατασκευή του ορυχείου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα περίπου 783 εκατ. ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ετήσια παραγωγή υδροξειδίου του λιθίου μονοϋδρικής μορφής θα αγγίζει τους 15.000 τόνους, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα εκτιμάται ότι μπορούν να στηρίξουν την τροφοδοσία της αγοράς μπαταριών για τουλάχιστον 18 χρόνια.

Το τελικό προϊόν θα διατίθεται σε κατασκευαστές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου και εκκινώντας ουσιαστικά την προσπάθεια της Ευρώπης να χτίσει τη δική της, ανεξάρτητη πορεία στον τομέα των μπαταριών.

carandmotor.gr