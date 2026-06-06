Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες», αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση

Μάλιστα, μιλώντας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, όταν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη και ξεκίνησαν την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή, την συνέδεσε με τις μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας αναφορά και στην Ελλάδα.

Χέγκσεθ για παράνομη μετανάστευση: Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες; -Προσεύχομαι να μην είναι αργά



«Δυστυχώς, σήμερα άλλες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την εισβολή διαφορετικών, επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας, στο Κολβίλ-σιρ-Μερ.

«Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι, και πιστεύω ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Χέγκσεθ αντανακλούν την κριτική που γίνεται συχνά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ευρώπη, μία περιοχή για την οποία, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στερείται αποτελεσματικής άμυνας, είναι ανίκανη ν’ αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, ασκώντας περιττή γραφειοκρατία και «λογοκρισία» κατά της ακροδεξιάς, ενώ οι εθνικιστές φωνές παραμένουν εκτός της εξουσίας.

iefimerida.gr