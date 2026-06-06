Η MyStudentFlat συγκέντρωσε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €200.000 μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες της εκστρατείας crowdfunding που πραγματοποιεί μέσω της επενδυτικής πλατφόρμας Crowdbase.

Η καμπάνια συνεχίζεται με στόχο την άντληση συνολικών κεφαλαίων έως €500.000 μέχρι τα τέλη Ιουνίου, για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίδοση αποτελεί ένα από τα παραδείγματα ταχείας άντλησης κεφαλαίων μέσω crowdfunding στην Κύπρο και αποτυπώνει το ενδιαφέρον ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών για την αγορά της οργανωμένης φοιτητικής κατοικίας.

Η ανταπόκριση αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς η MyStudentFlat συμπλήρωσε μόλις 11 μήνες λειτουργίας και έχει ήδη παρουσία σε τρεις πόλεις και δύο χώρες, σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αθήνα.

Αγορά με αυξανόμενη ζήτηση

Η αγορά της φοιτητικής κατοικίας αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες ακινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η αύξηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η έλλειψη ποιοτικής στέγης κοντά στα πανεπιστήμια δημιουργούν διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Η MyStudentFlat δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη, προσφέροντας μέσω της ψηφιακής της πλατφόρμας τη δυνατότητα αναζήτησης, επιλογής και άμεσης online ενοικίασης πλήρως επιπλωμένων και εξοπλισμένων φοιτητικών διαμερισμάτων.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 60 διαμερισμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ τα ετησιοποιημένα έσοδα από ενοίκια ξεπερνούν τις €530.000.

Συμβολή στη φοιτητική στέγαση

Πέραν της τεχνολογικής διάστασης, η MyStudentFlat αναφέρει ότι συμβάλλει στην αύξηση της προσφοράς ποιοτικής στέγης για φοιτητές και νέους.

Μέσω συνεργασιών με ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές, η εταιρεία φέρνει στην αγορά σύγχρονα διαμερίσματα που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, ενισχύοντας την προσφορά σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική πίεση αποτελεί σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα σε Κύπρο και Ελλάδα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διευκολύνει την προσέλκυση ξένων φοιτητών, καθώς τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν κατοικία πριν ταξιδέψουν στη χώρα φοίτησής τους.

Μέσα από πλήρως ψηφιακή διαδικασία, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν διαμέρισμα, να υπογράψουν το συμβόλαιό τους και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες online και εξ αποστάσεως.

Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα, λειτουργώντας ως στρατηγικός συνεργάτης στον τομέα της φοιτητικής στέγασης.

Η καμπάνια crowdfunding της MyStudentFlat μέσω της Crowdbase παραμένει ανοικτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε δυνητικούς επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Οι επενδυτές από την ΕΕ μπορούν να δουν το πλήρες pitch deck, το οικονομικό μοντέλο και το Δελτίο Βασικών Πληροφοριών Επένδυσης στη σελίδα της καμπάνιας.