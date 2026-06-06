Μια ιδιαίτερη έκθεση που συνδέει την αρχαία κυπριακή κεραμική με το έργο του Πάμπλο Πικάσο εγκαινιάστηκε την Παρασκευή στο Μουσείο Πικάσο της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Η έκθεση με τίτλο «Picasso and Cyprus: Encounters with the Ceramics of the Mediterranean» (Ο Πικάσο και η Κύπρος: Συναντήσεις με την κεραμική της Μεσογείου) παρουσιάζει μια επιλογή κεραμικών έργων του Πικάσο σε διάλογο με πήλινα αγγεία και ειδώλια από την αρχαία Κύπρο, αναδεικνύοντας τις κοινές καλλιτεχνικές αναζητήσεις, τις μορφολογικές συγγένειες και τις διαχρονικές πολιτισμικές συνδέσεις της Μεσογείου.

Αν και ο Πάμπλο Πικάσο δεν επισκέφθηκε ποτέ την Κύπρο, γνώρισε τις κυπριακές αρχαιότητες μέσα από μεγάλες ευρωπαϊκές συλλογές και αρχαιολογικές εκδόσεις της εποχής του.

Η έκθεση διερευνά αυτή τη λιγότερο γνωστή σχέση, αναδεικνύοντας τη γοητεία που ασκούσαν στον καλλιτέχνη οι υβριδικές μορφές, τα σύμβολα και η εκφραστικότητα της αρχαίας κυπριακής τέχνης, στοιχεία που συναντώνται και στα κεραμικά έργα της ώριμης περιόδου του.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης της Καταλονίας, των δημοτικών αρχών της Βαρκελώνης, καθώς και προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού, της διπλωματίας και των τεχνών. Την έκθεση επιμελούνται η Έφορος Αρχαιοτήτων Ευτυχία Ζαχαρίου, η ιστορικός τέχνης Άντρη Μιχαήλ και ο τέως διευθυντής του Μουσείου Πικάσο της Βαρκελώνης Εμμανουέλ Γκιγκόν.

Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίες μορφές, τα σύμβολα και οι τεχνικές της μεσογειακής κεραμικής συνδέονται με τον πειραματισμό του Πικάσο στον πηλό.

Από τα αρχαία κυπριακά αγγεία έως τα κεραμικά έργα του Ισπανού καλλιτέχνη αναδεικνύεται μια αδιάκοπη συνέχεια ιδεών και μορφών, που υπενθυμίζει ότι ο αρχαίος και ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελούν μέρη ενός διαχρονικού δημιουργικού διαλόγου.

Σύμφωνα με τους επιμελητές, η σχέση του Πικάσο με την κυπριακή τέχνη δεν περιορίζεται σε μια απλή αισθητική επιρροή. Η έκθεση εστιάζει στη γοητεία που ασκούσαν στον καλλιτέχνη οι υβριδικές μορφές της αρχαίας κυπριακής τέχνης, η συνύπαρξη ανθρώπινων και ζωικών χαρακτηριστικών, καθώς και η έντονη εκφραστικότητα και παιγνιώδης διάσταση πολλών αντικειμένων.

Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 100 έως 120 κυπριακές αρχαιότητες από διαφορετικές περιόδους, οι οποίες παρουσιάζονται δίπλα σε επιλεγμένα κεραμικά έργα του Πικάσο, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη τέχνη.

Η έκθεση της Βαρκελώνης έρχεται επτά χρόνια μετά τη σπουδαία έκθεση «Ο Πικάσο στο Κυπριακό Μουσείο. Έργα σε Πηλό» που διοργάνωσε το 2019 το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Picasso-Méditerranée». Και τότε τα κεραμικά του Ισπανού δημιουργού είχαν παρουσιαστεί σε διάλογο με κυπριακές αρχαιότητες.

Στην ομιλία της, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσμούς εντός της ΕΕ, προβάλλοντας τον πολιτισμό ως μέσο συνοχής και έκφρασης της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όπως σημείωσε, ο διάλογος ανάμεσα στις κυπριακές αρχαιότητες και το έργο του Πικάσο αναδεικνύει «τη διαρκή ικανότητα του πολιτισμού να υπερβαίνει τον χρόνο, τη γεωγραφία και την ιδεολογία».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του πολιτισμού ως μορφής ήπιας διπλωματίας και ως εργαλείου ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών.

Με την ευκαιρία της παρουσίας της στη Βαρκελώνη, η Υφυπουργός Πολιτισμού συναντήθηκε και με τον Υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας Έρνεστ Ουρταζούν, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία Μιχάλη Ιωάννου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή στο κοινό μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πολιτιστικές δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Μουσείου Πικάσο της Βαρκελώνης και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Picasso.