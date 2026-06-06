Ο απόηχος της επανεκλογής Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής είχε στίγμα… Φειδία Παναγιώτου. Όχι τόσο γιατί οι τέσσερις ψήφοι της Άμεσης Δημοκρατίας έγειραν την πλάστιγγα προς την υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ, όσο για το παρασκήνιο με το οποίο έκλεισε τελικά το deal. Ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, αρκετή ώρα πριν από τη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και την ψηφοφορία για την Προεδρία της Βουλής, αλλά ακόμα και πριν από τη σύσκεψη της ομάδας βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας με τον πρόεδρό της, για να λάβουν απόφαση.

Η όλη ιστορία με τα περίεργά της δεν σταματά όμως εκεί, καθώς, αφενός, άρχισαν να καταγράφονται σχεδόν άμεσα αντιδράσεις και χθες ήρθαν και οι πρώτες παρενέργειες στον απόηχο του περιεχομένου του βίντεο. Αφετέρου, άρχισαν να αιωρούνται ή και να καλλιεργούνται και τα πρώτα σύννεφα καχυποψίας στους διάφορους κακεντρεχείς, γύρω από τη χρονική συγκυρία της ανάδειξης, από πλευράς Πινδάρου, του θέματος με το απειλητικό μήνυμα κατά της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Μία η ανάρτηση του πρώην βουλευτή του κόμματος και πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Μιχάλη Σοφοκλέους, για την ντροπή που ένιωσε όταν είδε το βίντεο. Μία η υπόγεια δυσαρέσκεια και η υπόγεια μουρμούρα συναγερμικών στελεχών και βουλευτών του κόμματος και μία οι αναρτήσεις περίεργων parody accounts στα social media, δημιούργησαν μια περίεργη περιρρέουσα ατμόσφαιρα από χθες στον δημόσιο λόγο. Η πολιτική ατζέντα ακροβατούσε μεταξύ της μεγάλης πολιτικής επιτυχίας της Αννίτας Δημητρίου, του, κατά πολλούς, ατοπήματός της με το βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου και των απειλητικών email που έλαβε η ίδια και για τα οποία στελέχη της Πινδάρου τα έβαλαν με την Αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έλαβε τρία απειλητικά μήνυματα.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου έσπευσε, από τη δική του πλευρά, να δικαιολογήσει την ψήφο του κόμματος προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, λόγω της κριτικής που δέχθηκε, απογοητεύοντας όσους είχαν την ψευδαίσθηση πως η Άμεση Δημοκρατία θα λειτουργεί αντισυστημικά. Ο ίδιος, βέβαια, για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, θα πουλήσει το αφήγημά του και θα κερδίσει και πόντους, προτάσσοντας και… έργο. Επί της ουσίας, το πολιτικό κόστος, εάν προκύπτει από την όλη ιστορία, γέρνει προς την πλευρά της Αννίτας Δημητρίου και του ΔΗΣΥ, οι οποίοι χόρεψαν στους ρυθμούς του TikToker ευρωβουλευτή…

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς εγείρεται και ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπορούσε να είναι σίγουρη, όχι μόνο η Αννίτα Δημητρίου αλλά και όσοι άλλοι από την ηγεσία του κόμματος γνώριζαν για το γύρισμα του βίντεο, ότι θα υπήρχε θετική κατάληξη με την ψήφο της Άμεσης Δημοκρατίας, ενόσω οι κομματικές διαδικασίες βρίσκονταν υποτίθεται σε εξέλιξη; Ή μήπως τελικά η αγωνία και η αβεβαιότητα που έβγαιναν προς τα έξω ήταν μέρος του… όλου τελετουργικού, καλή ώρα όπως τα όμορφα σκηνοθετημένα πολιτικά βιντεάκια του Φειδία Παναγιώτου; Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, τουλάχιστον η πλειοψηφία τους, δεν είχαν ιδέα…

ΔΗΚΟ: Η αμήχανη στιγμή της αποκάλυψης

Στην όλη εξίσωση μπαίνουν και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος χθες, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως είχε τεθεί και προς τον ίδιο ως όρος η δημιουργία βίντεο με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, με την ίδια θεματολογία. Στο αίτημα όμως αυτό έμπαινε και ο όρος για συμμετοχή και υπουργών της Κυβέρνησης, για να… πιάσει ο απόηχος της κριτικής και τον Λόφο. Αυτό το μέρος της εξίσωσης ήταν και το δύσκολο κομμάτι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος απέρριψε το αίτημα, χωρίς καν να το συζητήσει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ανέφερε ότι σέβεται το δικαίωμα της Άμεσης Δημοκρατίας να επιλέξει την Αννίτα Δημητρίου, ωστόσο είπε πως είχαν συζητήσεις με τον Φειδία Παναγιώτου.

«Είχαν τεθεί από πλευράς του κ. Φειδία Παναγιώτου συγκεκριμένες εισηγήσεις για πολιτικές προτάσεις που είχε υπόψη της η Άμεση Δημοκρατία. Εμείς, ως ΔΗΚΟ, μεταβιβάσαμε ότι συμφωνούμε με αυτές τις πολιτικές θέσεις, αφού είναι και δικές μας πολιτικές θέσεις. Όμως, ξεκαθαρίσαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με αύξηση δαπανών, με βάση το Σύνταγμα, είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Εξουσίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Αφού αναφέρθηκε στο πώς εξήγησε στον Φειδία Παναγιώτου τις δυσκολίες στα θέματα που έθετε ως αιτήματα της Άμεσης Δημοκρατίας, σημείωσε πως «δεν είναι εκεί που δεν προχώρησε η κοινή μας αντίληψη. Η απαίτηση του κ. Παναγιώτου ήταν να γίνουν TikTok με την Κυβέρνηση και τους υπουργούς. Η δική μας θέση ήταν πως, με όλο τον σεβασμό, μπορούμε να δεσμευτούμε για ό,τι έχει σχέση μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για κάτι εκ μέρους του Προέδρου και των υπουργών».

Δήλωσε επίσης άγνοια για τη δέσμευση που πήρε από τον ΔΗΣΥ, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να υποχρεώσω τον οποιονδήποτε να κάνει TikTok με τον κ. Παναγιώτου».

Το αίτημα από πλευράς του Φειδία Παναγιώτου, αν και δεν είναι ξεκάθαρο χρονικά πότε τέθηκε στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, εγείρει επίσης το ερώτημα κατά πόσο ήταν ενήμερος ή είχε αντιληφθεί ότι η άρνηση για την πραγματοποίηση του βίντεο σήμαινε ουσιαστικά και το ναυάγιο της συνεργασίας τους στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Μέχρι και λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας, αιωρείτο ως σενάριο αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της στήριξης του προέδρου του ΔΗΚΟ από τους τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα ή, κατά άλλους, ήταν και δεδομένο ότι θα στήριζαν και οι οκτώ βουλευτές του ΕΛΑΜ και ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα συγκέντρωνε 20 ψήφους, θα περνούσε στον β΄ γύρο και θα άφηνε εκτός την Αννίτα Δημητρίου.

Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΕΛΑΜ είχε γίνει γνωστό, πριν από την είσοδο στην αίθουσα, ότι η Άμεση Δημοκρατία θα πήγαινε με την Αννίτα Δημητρίου. Είχε διαρρεύσει άλλωστε και σε στελέχη άλλων κομμάτων. Γι’ αυτό και προχώρησαν με το αρχικό πλάνο της υποψηφιότητας του προέδρου τους, Χρίστου Χρίστου. Κάπου εδώ αναφύεται ένα ακόμα ερωτηματικό, που αφορά το ξάφνιασμα στο βλέμμα βουλευτών του ΔΗΚΟ, όταν ο Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ σηκώθηκε και πρότεινε τον Χρίστο Χρίστου για υποψήφιο Πρόεδρο της Βουλής. Άραγε οι μόνοι που δεν γνώρισαν ήταν οι δηκοϊκοί βουλευτές.

Το κύριο όμως ζητούμενο είναι το αν ήταν λίγο πολύ γνωστό ή αντιληπτό ότι, από τη στιγμή της άρνησης για βίντεο, ναυαγούσε και η συνεργασία ΔΗΚΟ – Άμεσης Δημοκρατίας. Διότι, αν ισχύει κάτι τέτοιο και ο Νικόλας Παπαδόπουλος το έθετε ως προβληματισμό στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ, ενδεχομένως η εξέλιξη της ιστορίας να ήταν διαφορετική και ο λόγος είναι ότι πολύ πιθανόν να εγειρόταν ζήτημα για αναζήτηση άλλης λύσης από το να πάει τελικά υποψήφιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος και να πάρει μόνο την ψήφο των οκτώ βουλευτών του ΔΗΚΟ.

Ποια θα μπορούσε να ήταν η εναλλακτική; Είτε η ψήφιση της Αννίτας Δημητρίου από τον πρώτο γύρο, για να είχε όντως και ρυθμιστική βαρύτητα η ψήφος του ΔΗΚΟ, καθότι σε αυτή την περίπτωση η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα εκλεγόταν από τον πρώτο γύρο με 29 ψήφους, είτε η στροφή πίσω προς το ΑΚΕΛ με αντιπρόταση για συζήτηση, όπως άφηνε ως παράθυρο η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την περασμένη Τετάρτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι, με τις φωνές που ακούγονταν εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, το πρώτο σενάριο δεν θα περνούσε. Η στήριξη της Αννίτας Δημητρίου στον β΄ γύρο ήρθε ως λύση ανάγκης και χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού και αποχή να τηρούσε το ΔΗΚΟ, πάλι θα εκλεγόταν με 21 ψήφους έναντι 19 του Στέφανου Στεφάνου. Υπήρχε περιθώριο για το δεύτερο σενάριο; Αυτό θα μείνει να αιωρείται…