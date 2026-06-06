Χρηματοδότηση ύψους €333.675 σε δέκα θεατρικούς οργανισμούς ενέκρινε το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Χρηματοδότησης Θεατρικών Οργανισμών για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών για το 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στόχος του σχεδίου είναι η κάλυψη ουσιαστικού μέρους των ετήσιων λειτουργικών εξόδων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της λειτουργίας τους.

Το σχέδιο αποτελεί μία από τις βασικές μορφές κρατικής στήριξης προς τον θεατρικό τομέα, καθώς αφορά όχι τις ίδιες τις παραγωγές αλλά τις πάγιες ανάγκες των οργανισμών, όπως διοικητικά έξοδα, λειτουργία υποδομών, τεχνική υποστήριξη και γενικότερα το κόστος διατήρησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 11 αιτήσεις από θεατρικούς οργανισμούς. Από αυτές, μία αίτηση κρίθηκε μη έγκυρη, ενώ οι υπόλοιπες δέκα εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στις €333.675, με το Υφυπουργείο να σημειώνει ότι όλοι οι αιτητές ενημερώθηκαν γραπτώς για τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

H ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, μέσω του οποίου εγκρίθηκαν 16 θεατρικές παραγωγές με συνολική χρηματοδότηση €690.400. Οι δύο χορηγικοί μηχανισμοί λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς το Θυμέλη αφορά τη στήριξη συγκεκριμένων παραγωγών, ενώ το σχέδιο λειτουργικών δαπανών στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των ίδιων των θεατρικών οργανισμών.

Οι εγκεκριμένοι θεατρικοί οργανισμοί και τα ποσά χρηματοδότησης: