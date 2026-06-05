Η κατασκευή της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας την παράδοση μιας ακόμη σημαντικής οδικής υποδομής, η οποία θα συντείνει ουσιαστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και της οδικής ασφάλειας σε Λακατάμια και Στρόβολο.

Το έργο της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως εντάσσεται στην ίδια ευρύτερη εργοταξιακή ζώνη με τη Λεωφόρο Ιπποκράτους, συνδέοντας τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο των Οικοδόμων, στη συμβολή των οδών Δημήτρη Βικέλα και Ανεξαρτησίας παρά το Νέο ΓΣΠ, με τον παρακαμπτήριο της Λακατάμιας. Παράλληλα, το έργο συμβάλλει στην αναβάθμιση του κύριου οδικού άξονα που συνδέει τον Στρόβολο με το Τσέρι μέσω της Λεωφόρου Τσερίου. Με την ολοκλήρωση της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως δημιουργείται ένας οδικός άξονας που συνδέει την Ανθούπολη με την περιοχή του ΓΣΠ, κάτι που αναμένεται να απαμβλύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο υψηλών προδιαγραφών, αξίας πέραν των €25 εκατομμυρίων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας συνολικού μήκους περίπου 6,2 χιλιομέτρων, την κατασκευή γέφυρας πάνω από την κοίτη του ποταμού Καλόγερου, καθώς και την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η κοινοπραξία Iacovou-Cyfield. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν επίσης συνοδευτικές υποδομές και παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση και παράδοση της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση τόσο της Cyfield όσο και της Iacovou στην υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας και σύγχρονων προδιαγραφών. Έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων, ασφαλών και βιώσιμων υποδομών.