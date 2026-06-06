Η καλή φυσική κατάσταση στη νεαρή και μέση ενήλικη ζωή μπορεί να έχει μακροχρόνια οφέλη για την υγεία της καρδιάς, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, δείχνει ότι τα άτομα με καλύτερη αερόβια ικανότητα στην ηλικία των 34 και των 52 ετών είχαν πιο ελαστικές αρτηρίες στα 63 τους χρόνια.

Το εύρημα παρέμεινε ισχυρό ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη κλασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα και τα επίπεδα χοληστερόλης.

Η σκλήρυνση των αρτηριών θεωρείται πρώιμο σημάδι αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Όσο πιο άκαμπτες γίνονται με την πάροδο του χρόνου, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται το καρδιαγγειακό σύστημα, πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα εμφάνισης εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα της σουηδικής διαχρονικής μελέτης SPAF-1958, υπό την καθοδήγηση της Maria Westerståhl, λέκτορος στο Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 425 άτομα σε διαφορετικά στάδια της ενήλικης ζωής τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στις ηλικίες των 34, 52 και 63 ετών.

Η αερόβια ικανότητα αξιολογήθηκε με δοκιμασία σε εργομετρικό ποδήλατο, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν δείγματα αίματος για τη μελέτη των λιπιδίων. Στην ηλικία των 63 ετών, οι ερευνητές μέτρησαν την σκληρότητα των αρτηριών.

Η χοληστερόλη σε δεύτερο πλάνο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση στα 34 και στα 52 τους χρόνια παρουσίαζαν πιο ελαστικές αρτηρίες στα 63.

Η συσχέτιση αυτή δεν εξηγήθηκε από τα επίπεδα χοληστερόλης ή από άλλους συνηθισμένους δείκτες κινδύνου. Μάλιστα, ούτε η συνολική ούτε πιο εξειδικευμένοι δείκτες της HDL, της λεγόμενης «καλής» χοληστερόλης, φάνηκαν να προβλέπουν τη σκλήρυνση των αρτηριών με τον ίδιο τρόπο.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η καλή φυσική κατάσταση σε νεαρή ηλικία συνδέεται με την αγγειακή υγεία αργότερα στη ζωή, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου», δήλωσε η Andrea Tryfonos, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Karolinska Institutet.

Η σημασία των ευρημάτων

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η παρούσα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στη σημασία της πρόληψης από νωρίς: η αερόβια ικανότητα δεν φαίνεται να λειτουργεί μόνο ως στιγμιαίος δείκτης υγείας, αλλά ως παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία των αγγείων πολλά χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα, τα οποία δεν αποτυπώνονται πλήρως μόνο μέσα από τη μέτρηση της χοληστερόλης ή άλλων κοινών εργαστηριακών δεικτών.

Το επόμενο βήμα

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν ξανά τους συμμετέχοντες στην ηλικία των 68 ετών. Στόχος είναι να εξετάσουν πώς οι αλλαγές στη φυσική κατάσταση με την πάροδο του χρόνου επηρεάζουν την αγγειακή υγεία σε ακόμη μεγαλύτερη ηλικία.

Από ό,τι φαίνεται, η σωματική δραστηριότητα δεν αφορά μόνο το παρόν ή την εξωτερική εικόνα, αλλά αποτελεί ύψιστη επένδυση για την υγεία της καρδιάς – και όχι μόνο.

ygeiamou.gr