Ένα μωρό σκοτώθηκε χθες από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Σαμ Φαχντ Άμπου Χαϊκάλ, μόλις 7 μηνών, έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν ελαφρά «αφού οι κατοχικές (ισραηλινές) δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους απόψε στον τομέα του Τελ Ρουμέιντα, στα νότια της Χεβρώνας» αναφέρει το υπουργείο στη λακωνική ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Sam Fahd Abu Heikal, âgé de sept mois, a été tué, tandis que sa mère et son père ont été légèrement blessés après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux, au sud d'Hébron, vendredi soir pic.twitter.com/qbX2cwiNw4 — Humain (@lasuite72) June 5, 2026

Νωρίτερα, ο Δρ Τάρεκ Μπαρμπαράουι, ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου της Χεβρώνας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βρέφος νοσηλευόταν με «σοβαρά» τραύματα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας.

protothema.gr