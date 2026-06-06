Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένινγκραντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Η περιφέρεια Λένινγκραντ περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό επενδυτικό φόρουμ.

«25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», συνόψισε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram.

Russia Says 25 Drones Intercepted Near St. Petersburg



— Russian authorities said Saturday that air defenses intercepted 25 drones near St. Petersburg, where the country is hosting its flagship International Economic Forum, according to the regional governor.



The governor said… pic.twitter.com/U9D7deNLsj June 6, 2026

Την Τετάρτη, την ημέρα που άνοιγε το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό και ως «ρωσικό Νταβός» –το προσωνύμιο αναφέρεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ–, ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση. Οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση έφθασαν με στήλη πυκνού μαύρου καπνού στο φόντο.

Το φόρουμ ολοκληρώνεται σήμερα, την επομένη ομιλίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

🚨🇺🇦🇷🇺 — Ukrainian drones reportedly struck an oil depot in Russia’s Krasnodar Krai (in the city of Ust-Labinsk, media 1-2) and port infrastructure in occupied Mariupol (media 3) as part of a wider overnight attack on Russian and Russian-occupied territory, according to OSINT… pic.twitter.com/VGwVgPn7D8 June 6, 2026

Εξάλλου εννιά ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, σύμφωνα με πέντε ενημερώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram το διάστημα από τις 02:14 ως τις 06:12.

Good Ukrainian moped drones in St Petersburg, again https://t.co/qidKgbXWjk pic.twitter.com/0upnNeXGzZ — Kvist (@kvistp) June 6, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κλιμακώνουν τελευταία τις επιδρομές τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας και τομέων της χώρας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε αντίποινα για τις καθημερινά ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά αστικά κέντρα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ