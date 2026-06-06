Δεν φτάνει που η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει σταδιακά την ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά θα εξαλείψει και τα αποθέματα νερού. Και χαζοί και διψασμένοι δηλαδή.

Έκθεση του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία, η οποία είδε προ ημερών το φως της δημοσιότητας, προειδοποιεί ότι είναι λάθος να μετριέται ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης μόνο με βάση τις εκπομπές CO2, παραλείποντας τη μαζική χρήση νερού και γης από τα κέντρα δεδομένων στα οποία βασίζεται. Οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχουν ήδη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας μεγάλης χώρας, προειδοποιεί η έκθεση του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η κατανάλωση νερού από τα data centers σύντομα θα ξεπεράσει τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε πόσιμο νερό.

Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν τα τρία πιο κάτω παραδείγματα για να δείξουν την ανάγκη της ΤΝ σε φυσικούς πόρους:

(α) Το 2025, τα κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο κατανάλωσαν 448 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, από τις οποίες το 20% αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ΑΙ. Δηλαδή, αν ήταν χώρα, τα data center θα βρίσκονταν στην 11η θέση σε κατανάλωση, πάνω από τη Σαουδική Αραβία και κάτω από τη Γαλλία.

(β) Όσον αφορά την κατανάλωση νερού για συστήματα ψύξης, αυτή θα εκτοξευτεί στα 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσότητα που θα κάλυπτε τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού των 8,1 δισ. ανθρώπων για πάνω από ενάμιση χρόνο. Μάλιστα, η χρήση του chatbot για 10 έως 50 ερωτήματα, καταναλώνει περίπου δύο λίτρα νερού, σύμφωνα με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Riverside.

(γ) Η έκταση γης που απαιτείται για την παραγωγή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπερβαίνει τα 14.000 km², περίπου την έκταση της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ένεκα των πιο πάνω, ο ΟΗΕ προχώρησε σε συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο ΟΗΕ προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να ενσωματώσουν τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στον ενεργειακό σχεδιασμό, τη διαχείριση των υδάτων και τον σχεδιασμό χρήσης γης, καθώς και να απαιτήσουν τυποποιημένες αναφορές για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα πιο πάνω επιχειρήματα δεν αποτελούν «χτυπήματα» κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Άλλωστε, πρόκειται για μια πορεία, η οποία όπως φαίνεται δεν έχει γυρισμό. Αποτελεί ένα τεχνολογικό μετασχηματισμό που βελτιώνει τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κάποιος τον τρόπο που χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο και ποιες επιπτώσεις θα έχει τόσο στην ανθρώπινη σκέψη όσο και στους φυσικούς πόρους.

Παλιά, όταν ψάχναμε για πληροφορίες, πηγαίναμε σε βιβλιοθήκες και αναζητούσαμε απαντήσεις μέσα από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία. Ζητούσαμε την άποψη καθηγητών ή επαγγελματιών σε κάποιο κλάδο. Μετά ήρθε το Google, όπου χρειαζόταν και πάλι μια μορφή αναζήτησης, ωστόσο μπορούσες να βρεις όλα τα δεδομένα και τις απαντήσεις μέσα στον υπολογιστή σου. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε να ψάξεις, ούτε και να σκεφτείς. Βάζεις το ερώτημα στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και σε μερικά δευτερόλεπτα έχεις μπροστά σου την απάντηση. Αυτό από τη μια είναι καλό. Γλιτώνεις χρόνο, εργατοώρες και ταυτόχρονα σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Αν δεν μπορούσες να γράψεις ένα κείμενο σε μια γλώσσα, αυτό σου λύνει τα χέρια και σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με άτομα απ’ όλο τον κόσμο. Εάν δεν ήξερες να χρησιμοποιήσεις κάποιο πρόγραμμα για να φτιάξεις φωτογραφίες, βίντεο, να ετοιμάσεις ένα πίνακα στο excel, τώρα αυτό μπορεί να γίνει σε μερικά λεπτά. Υπάρχει όμως πάντα ένα μεγάλο αλλά. Όταν τα βρίσκεις όλα έτοιμα, πώς θα αναπτύξεις κριτική σκέψη; Πώς θα βάλεις το μυαλό σου στη διαδικασία να σκεφτεί για να ψάξεις και να βρεις κάτι; Ποια ικανοποίηση θα έχεις, εάν τα βρίσκεις όλα έτοιμα στο πιάτο, αντί να διεξέλθεις όλη τη διαδικασία από μόνος σου;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας σε διάφορα επίπεδα. Έχει όμως και αρκετά αρνητικά, τα οποία δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε τώρα που είναι αρχή, θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και τότε ενδεχομένως η ζημιά να έχει ήδη γίνει και να μην μπορεί να αναστραφεί.