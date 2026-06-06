Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα εκφωνήσει το πρωί αύριο, Κυριακή, επιμνημόσυνο λόγο στο Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της κοινότητας Έμπας. Ακολούθως, θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των Ηρώων.

Στις 11.15πμ αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων της Κοινότητας Μεσόγης.

Το μνημείο έχει ανεγερθεί στο Πάρκο «Λέστος», δίπλα από την ταβέρνα «Ακρόπολη», επί του κυρίου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς στο ύψος των φώτων τροχαίας Μεσόγης-Τρεμιθούσας.