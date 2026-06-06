Σε κινητοποίηση τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάφο έπειτα από πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο σπίτι.

Η φωτιά ξέσπασε για λόγους που διερευνώνται σε κατοικία πολύ κοντά στη Μητρόπολη Πάφου. Αν και το σπίτι ήταν γνωστό ότι είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, με την εκδήλωση της πυρκαγιάς διαπιστώθηκε ότι σε αυτό διέμεναν άστεγοι οι οποίοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και δεν κινδύνευσαν.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην οικία, κυρίως στο εσωτερικό, αλλά και στους εξωτερικούς τοίχους, πριν προλάβουν οι πυροσβέστες να τις κατασβήσουν μετά από τηλεφωνήματα περιοίκων.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για την πατρική οικία της Ανδρούλας Βασιλείου, την οποία αγόρασε πριν λίγα χρόνια αλλοδαπός.

Με την κατάσβεση της φωτιάς, Αστυνομία και Πυροσβεστική άρχισαν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης της.