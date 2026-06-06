Σε μια προσπάθεια να προλάβει η Τροχαία άλλες τροχαίες οδικές συγκρούσεις έχει χαρτογραφήσει 48 επικίνδυνα σημεία στους δρόμους, στα οποία συμβαίνουν συχνά-πυκνά δυστυχήματα. Τα πλείστα βρίσκονται στη Λευκωσία και ακολουθεί η Λάρνακα. Ο κατάλογος με τα 48 «hot spot», όπως αποκαλούνται, δόθηκε στη δημοσιότητα ώστε να γνωρίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται και να προσέχουν.

Το πλέον επικίνδυνο σημείο στο οποίο συνέβη και θανατηφόρο είναι στη συμβολή των Λεωφόρων Στασίνου και Σαλαμίνος στη Λευκωσία, ενώ όπως εξήγησε στον «Φ», ο διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, δεν μιλάμε για μελανά σημεία αλλά και επικίνδυνα σημεία εντός των πόλεων.

Τα μελανά σημεία είναι αυτά στα οποία συνέβησαν τρία και περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα, κάτι που ευτυχώς δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η Τροχαία έχει προχωρήσει με την καταγραφή των πιο επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο, στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες για την προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της Αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων.

Ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου, σύμφωνα με τον κ. Ευριπίδου, έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων, τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε σημείο ή περιοχή, ανά έτος. Πρόκειται για τρεις ή και περισσότερες οδικές συγκρούσεις είτε με τραυματίες ή όχι, είτε με σοβαρές υλικές ζημιές είτε ελαφριές.

Από την επεξεργασία των δεδομένων της Τροχαίας για τα έτη 2023-2025, προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 σημεία, στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων, σε όλες τις επαρχίες. Οι συγκρούσεις στα επικίνδυνα σημεία, όπως παρατήρησε ο διευθυντής Τροχαίας, αφορούν σε διασταυρώσεις που ελέγχονται από φώτα τροχαίας, ή σε κυκλικούς κόμβους, είτε συγκρούσεις σε λεωφόρους κατά την έξοδο οδηγών από πάροδο.

Οφείλονται κυρίως στη ρύθμιση των φώτων, στον ανθρώπινο παράγοντα ή και στον οδικό φωτισμό. Όταν αφορά τα φώτα τροχαίας, ζητείται όπως αλλαχθεί η κατεύθυνση, ώστε κάθε φορά που ανάβει πράσινο, μόνο μια λωρίδα να μπορεί να κινείται. Όπως έχει παρατηρηθεί, επισημαίνει ο κ. Ευριπίδου, πολλά δυστυχήματα συμβαίνουν όταν κινούνται δύο αντίθετες λωρίδες κυκλοφορίας μαζί. Αποτέλεσμα είναι να συγκρούονται οχήματα που έρχονται από απέναντι με άλλα που στρίβουν δεξιά. Γι’ αυτό και γίνονται ρυθμίσεις έτσι ώστε κάθε φορά μόνο οχήματα μιας κατεύθυνσης να δικαιούνται να κινούνται.

Την ίδια ώρα, τα επικίνδυνα σημεία θα αποτυπώνονται σε χάρτες ώστε να δίνονται σε ξένους επισκέπτες για να γνωρίζουν που μπορεί να εμπλακούν σε δυστύχημα πιο εύκολα ώστε να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Στόχος της κίνησης αυτής, κατέληξε ο αξιωματικός της Τροχαίας, είναι η πρόληψη δυστυχημάτων και δη θανατηφόρων σε διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και αλλού, ενώ η προσπάθεια για παρακολούθηση και άλλων σημείων είναι συνεχής ώστε όπου χρήζουν αλλαγές να γίνονται.

Τα πλείστα σε Λευκωσία και Λάρνακα

Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί συνολικά 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού οκτώ, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην επαρχία Πάφου πέντε και στην επαρχία Αμμοχώστου δύο σημεία, τα οποία καταγράφονται πιο κάτω:

>> Επαρχία Λευκωσίας

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου μεταξύ οδών Ασωμάτου – Παλαιών Πατρών Γερμανού, συμβολή οδών Στασάνδρου – Πινδάρου – Ανδροκλέους, Λεωφόρος Λεμεσού – Αγλαντζιά, διασταύρωση των Λεωφόρων Σαλαμίνος, Στασίνου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ και Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου, συμβολή Λεωφόρου Αθαλάσσας και οδού Πέτρου Ηλιάδη, συμβολή Λεωφόρων Μουσείου – Λόρδου Βύρωνος – Νεχρού, συμβολή οδών Μετοχίου – Αγίου Προκοπίου – Δελφών, Λεωφόρος Λάρνακος – Διγενή Ακρίτα, Λεωφόρος Τζον Κένεντι μεταξύ των οδών Ορμενίου – Ζάππειου, Παλουριώτισσα, Λεωφόρος Αθαλάσσας μεταξύ οδών Σουλίου – 28ης Οκτωβρίου, κυκλικός κόμβος Λεωφόρων Λεμεσού – Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα Λατσιά, Λεωφόρος Ηρώων, Έγκωμη, διασταύρωση των Λεωφόρων Βασιλέως Παύλου, Γρίβα Διγενή και 25ης Μαρτίου, διασταύρωση της Λεωφόρου Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου και οδών Πινδάρου και Ροίκου, διασταύρωση της Λεωφόρου Λάρνακος και οδών Καθαρής και Νίκου Γεωργίου, διασταύρωση της Λεωφόρου Πουλίου Καποτά και οδού Αιγαίως, διασταύρωση των Λεωφόρων Τζον Κένεντι, Μάρκου Δράκου και Διγενή Ακρίτα, συμβολή των Λεωφόρων ΡΙΚ και Λεμεσού, διασταύρωση των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Δημητρίου Βικέλα.

>> Επαρχία Λεμεσού

Συμβολή Λεωφόρων Φραγκλίνου Ρούσβελτ – Δημοκρατίας – Αλεξάνδρειας, συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Στυμφαλίδων, συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Παναγιώτη Τσαγγάρη, αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού (Α6) παρά την Ερήμη, διασταύρωση των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Ομονοίας, διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄και οδού Αγία Ζώνης, διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και οδού Ιωάννη Πολέμη, διασταύρωση των οδών τριών Ιεραρχών και Πειραιώς.

>> Επαρχία Λάρνακας

Παραδόξως σε μια όχι μεγάλη επαρχία σε πληθυσμό, παρατηρούνται αυξημένες επικίνδυνες διασταυρώσεις, ως εξής:

Διασταύρωση Λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ – Αθηνών, διασταύρωση της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και οδών Αλέξανδρου Παναγούλη και Πλατρών, κυκλικός κόμβος των Λεωφόρων Βάσου Λυσσαρίδη, Φανερωμένης, Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, διασταύρωση των Λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Γρηγόρη Αυξεντίου, Αθηνών, και πλατείας Βασιλέως Παύλου, αυτοκινητόδρομος Λάρνακας – Κοφίνου (Α5), πλησίον εξόδου Κοφίνου, συμβολή οδών Κοτζά Τεπέ – Ούμ Χαράμ – Τουζχανέ, συμβολή οδού Βενετικού Πύργου – Ανώνυμος δρόμος προς Φάρο στα Περβόλια, συμβολή οδών Παιδείας – Χριστοφή Ελευθερίου στην Ορόκλινη, συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολή και της οδού Βασιλείου Αυγερινού, κυκλικός κόμβος της Λεωφόρου Αρτέμιδος και οδών Σταδίου, Λεωνίδα Κιούπη και Λουκή Πιερίδη, κυκλικός κόμβος Καλού Χωριού Λάρνακας, δρόμος Μαζωτού – Αλαμινού, μεταξύ 3ου-4ου χλμ, κυκλικός κόμβος Λεωφόρου Αμμοχώστου στα Λιβάδια και οδός Κωνσταντίνου Καλογερά.

>> Επαρχία Πάφου

Συμβολή Λεωφόρων Ευρώπης – Γιάννου Κρανιδιώτη – Εγνατίας, συμβολή οδών Αγαπήνωρος – Πανδώρας, συμβολή οδών Αποστόλου Παύλου – Γλάδστωνος – Νικοδήμου Μυλωνά, συμβολή οδών Αμπελόκηπων – Κεφαλληνίας – Αυτοκράτορος Θεόφιλου και συμβολή Λεωφόρων Έμπας – Χρίστου Κκέλη – Δημητράκη Αδάμου.

>> Επαρχία Αμμοχώστου

Οδός Σταδίου στην Αγία Νάπα, μεταξύ των οδών Μονόπετρας και Αλμυρού Νερού, δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, μεταξύ 2ου – 3ου χλμ.

Στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου η Αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Παράλληλα, για την ύπαρξη των σημείων αυτών έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν στις δικές τους ενέργειες και παρεμβάσεις που τυχόν να χρειάζεται να γίνουν.