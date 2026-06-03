Η Αστυνομία έχει εντοπίσει πέραν των 40 σημείων στο οδικό δίκτυο, στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες για την προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της Αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων.

Ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων, τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε σημείο/περιοχή, ανά έτος.

Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023-2025, προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 σημεία, στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων, σε όλες τις επαρχίες.

Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί συνολικά 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού οκτώ, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην επαρχία Πάφου πέντε και στην επαρχία Αμμοχώστου δύο σημεία, τα οποία καταγράφονται πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου μεταξύ οδών Ασωμάτου – Παλαιών Πατρών Γερμανού

Συμβολή οδών Στασάνδρου – Πινδάρου – Ανδροκλέους

Λεωφόρος Λεμεσού – Αγλαντζιά

Διασταύρωση των Λεωφόρων Σαλαμίνος, Στασίνου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ και Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου

Συμβολή Λεωφόρου Αθαλάσσας και οδού Πέτρου Ηλιάδη

Συμβολή Λεωφόρων Μουσείου – Λόρδου Βύρωνος – Νεχρού

Συμβολή οδών Μετοχίου – Αγίου Προκοπίου – Δελφών

Λεωφόρος Λάρνακος – Διγενή Ακρίτα

Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ μεταξύ των οδών Ορμενίου – Ζάππειου, Παλουριώτισσα

Λεωφόρος Αθαλάσσας μεταξύ οδών Σουλίου – 28ης Οκτωβρίου

Κυκλικός κόμβος Λεωφόρων Λεμεσού – Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα Λατσιά

Λεωφόρος Ηρώων, Έγκωμη

Διασταύρωση των Λεωφόρων Βασιλέως Παύλου, Γρίβα Διγενή και 25ης Μαρτίου

Διασταύρωση της Λεωφόρου Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου και οδών Πινδάρου και Ροίκου

Διασταύρωση της Λεωφόρου Λάρνακος και οδών Καθαρής και Νίκου Γεωργίου

Διασταύρωση της Λεωφόρου Πουλίου Καποτά και οδού Αιγαίως

Διασταύρωση των Λεωφόρων Τζων Κέννεντυ, Μάρκου Δράκου και Διγενή Ακρίτα

Συμβολή των λεωφόρων ΡΙΚ και Λεμεσού

Διασταύρωση των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Δημητρίου Βικέλα

Επαρχία Λεμεσού

Συμβολή Λεωφόρων Φραγκλίνου Ρούσβελτ – Δημοκρατίας – Αλεξάνδρειας

Συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Στυμφαλίδων

Συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Παναγιώτη Τσαγγάρη

Αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού (Α6) παρά την Ερήμη

Διασταύρωση των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Ομονοίας

Διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδού Αγία Ζώνης

Διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδού Ιωάννη Πολέμη

Διασταύρωση των οδών τριών Ιεραρχών και Πειραιώς

Επαρχία Λάρνακας

Διασταύρωση Λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ – Αθηνών

Διασταύρωση της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και οδών Αλέξανδρου Παναγούλη και Πλατρών

Κυκλικός κόμβος των Λεωφόρων Βάσου Λυσσαρίδη, Φανερωμένης, Νίκου και Δέσποινας Παττίχη

Διασταύρωση των Λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Γρηγόρη Αυξεντίου, Αθηνών, και πλατείας Βασιλέως Παύλου

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου (Α5), πλησίον εξόδου Κοφίνου

Συμβολή οδών Κοτζά Τεπέ – Ούμ Χαράμ – Τουζχανέ

Συμβολή οδού Βενετικού Πύργου – Ανώνυμος δρόμος προς Φάρο στα Περβόλια

Συμβολή οδών Παιδείας – Χριστοφή Ελευθερίου στην Ορόκλινη

Συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολή και της οδού Βασιλείου Αυγερινού

Κυκλικός κόμβος της Λεωφόρου Αρτέμιδος και οδών Σταδίου, Λεωνίδα Κιούπη και Λουκή Πιερίδη

Κυκλικός κόμβος Καλού Χωριού Λάρνακας

Δρόμος Μαζωτού – Αλαμινού, μεταξύ 3ου-4ου χλμ

Κυκλικός κόμβος Λεωφόρου Αμμοχώστου στα Λιβάδια

Οδός Κωνσταντίνου Καλογερά

Επαρχία Πάφου

Συμβολή Λεωφόρων Ευρώπης – Γιάννου Κρανιδιώτη – Εγνατίας

Συμβολή οδών Αγαπήνωρος – Πανδώρας

Συμβολή οδών Αποστόλου Παύλου – Γλάδστωνος – Νικοδήμου Μυλωνά

Συμβολή οδών Αμπελόκηπων – Κεφαλληνίας – Αυτοκράτορος Θεόφιλου

Συμβολή Λεωφόρων Έμπας – Χρίστου Κκέλη – Δημητράκη Αδάμου

Επαρχία Αμμοχώστου

Οδός Σταδίου στην Αγία Νάπα, μεταξύ των οδών Μονόπετρας και Αλμυρού Νερού

Δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, μεταξύ 2ου – 3ου χλμ

Στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου η Αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Παράλληλα, για την ύπαρξη των σημείων αυτών έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν στις δικές τους ενέργειες και παρεμβάσεις που τυχόν να χρειάζεται να γίνουν.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται η προσωπική ευθύνη κάθε οδηγού για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου. Σε κάθε μετακίνησή του στο οδικό δίκτυο, κάθε οδηγός καλείται να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή, να οδηγεί με υπευθυνότητα και να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.