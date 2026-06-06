Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλοπή οχήματος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 851 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,130 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 14 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 253 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 64 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 438 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 31 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.