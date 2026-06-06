Σε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) θα ονομάζεται τελικά το λεγόμενο “κυπριακό FBI” που μας συστήθηκε ανεπίσημα με τη μεγάλη πρόσφατη επιτυχία του με τη σύλληψη τριών προσώπων και την κατάσχεση ποσού πέραν των €400.000.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι έτσι θα ονομάζεται η Υπηρεσία που θα απασχολείται αποκλειστικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και αν όλα κυλήσουν ομαλά θα συγκροτηθεί κανονικά σε σώμα τον ερχόμενο μήνα.

Για το κτήριο που θα στεγάζεται η νεοσύστατη διεύθυνση αναμένεται να πέσουν σύντομα οι υπογραφές, ώστε να αποκτηθεί από το δημόσιο και να ετοιμαστεί για να στεγάσει τη νέα υπηρεσία. Πρόκειται για υφιστάμενο έτοιμο σχεδόν κτήριο στην Ακρόπολη σε γνωστή λεωφόρο, το οποίο ήδη επιθεώρησαν αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τις απαραίτητες αλλαγές και εγκατάσταση υποδομών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο ίδιος ο υπουργός Κώστας Φυτιρής, εργάζονται εντατικά για τη σύσταση της νέας Υπηρεσίας και κινεί τις διαδικασίες ώστε να στεγαστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Στη νέα Υπηρεσία θα συγχωνευτούν η ΥΚΑΝ (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών) και η ΥΔΑΠ (Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών), ενώ θα αποσπαστούν και μέλη από διάφορες υπηρεσίες που θα συνδράμουν στο έργο της νέας διεύθυνσης. Η ομάδα κρούσης θα προέρχεται από την ΥΚΑΝ, ενώ στα γραφεία θα υπάρχουν αναλυτές, εξειδικευμένο προσωπικό στην οικονομική αξιολόγηση δεδομένων κ.ά. Ήδη, υπάρχει η χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος και οι τομείς που δραστηριοποιείται και αυτό που θα γίνει πλέον πράξη είναι η αρχή: Να ακολουθείς την πορεία του χρήματος.

Πρόσφατα, ήρθαν στο φως δυο περιπτώσεις προσπάθειας εισαγωγής μεγάλων χρηματικών ποσών είτε μέσω οδοφραγμάτων είτε μέσω αεροδρομίου και διερευνάται τόσο η προέλευσή τους όσο και η τελική τους κατάληξη. Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος γι’ αυτό και κάθε υπόθεση εξετάζεται σε συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ ώστε να φανούν οι πηγές του χρήματος και οι διαδρομές του.

Ήδη, η νέα Υπηρεσία έχει αφήσει το αποτύπωμά της με τη διερεύνηση της πρώτης σοβαρής υπόθεσης που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία εντάσσεται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με τη σύλληψη τριών υπόπτων προσώπων και την κατάσχεση χιλιάδων ευρώ. Η διερεύνησή της άρχισε εδώ και μήνες, κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τελικά έγινε η επιχείρηση που απέφερε συλλήψεις.

Η εξέταση της υπόθεσης αυτής συνεχίζεται, ενώ τα μέλη της νέας Υπηρεσίας που αποσπάστηκαν ήδη σε αυτήν, εργάζονται και σε άλλες υποθέσεις ξεψαχνίζοντας στοιχεία από τον Φόρο Εισοδήματος, το Πόθεν Έσχες ή από πληροφορίες που συγκεντρώνονται από μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών.

Η ίδρυση της Υπηρεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος αποφασίστηκε επί υπουργίας Μάριου Χαρτσιώτη και προωθήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά από τον κ. Φυτιρή, αφού είχε διαπιστωθεί ότι το οργανωμένο έγκλημα ήταν ανεξέλεγκτο και είχε εισβάλει σε κάθε οικονομική δραστηριότητα με προστασίες, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος κ.ά.

Όπως έγραψε ο «Φ», πρώτος διευθυντής της διεύθυνσης αυτής θα αναλάβει ο νυν διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Χρίστος Ανδρέου.