Κάτω από άκρα μυστικότητα συνεχίζονται οι εσωτερικές διεργασίες στην Αστυνομία για τη συγκρότηση της Διεύθυνσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, κατά το πρότυπο του ελληνικού FBI.

Η δημιουργία της Μονάδας αυτής εξαγγέλθηκε από τον τέως υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο. Μάλιστα, αποφασίστηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας από την αντίστοιχη Διεύθυνση που λειτουργεί στην Ελλάδα, η οποία έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα κατά την περίοδο που δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Διεύθυνση στην Κύπρο θα υπάγεται απ’ ευθείας στον αρχηγό Αστυνομίας και θα έχει διευρυμένες εξουσίες. Το κυριότερο είναι πως θα συγχωνευτούν κάτω από την ίδια ομπρέλα, υπηρεσίες που σήμερα είναι διάσπαρτες και λειτουργούν αυτόνομα, οι οποίες πολλές φορές δεν συντονίζονται. Τώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι πως αρκετές υπηρεσίες θα μεταφερθούν κάτω από τη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση, ώστε να υπάρχει συντονισμός ενεργειών, αλληλοκάλυψη και κοινή δράση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, στη Διεύθυνση που θα δρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, θα υπαχθούν η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και η Υπηρεσία Ανάλυσης Πληροφοριών. Η ΥΚΑΝ διαθέτει τα μέσα και την πείρα για παρακολουθήσεις, ενώ τα ναρκωτικά είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες αν όχι η κύρια, του οργανωμένου εγκλήματος και μια από τις μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησής του.

Αυτή τη στιγμή αναζητείται κτήριο που θα στεγάσει τη νέα υπηρεσία και παράλληλα ο αρχηγός Αστυνομίας, προφανώς σε συνεννόηση με τον πολιτικό προϊστάμενο, να επιλέξει τον επικεφαλής της. Ήδη κάποια πρόσωπα που υπηρετούν σε συγκεκριμένα πόστα ή κατέχουν τις γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών θα μεταφερθούν στη νεοσύστατη Μονάδα για ενίσχυση. Επίσης δεν αποκλείεται εκεί και όπου χρειάζεται, να ενισχύονται στον επιχειρησιακό τομέα, με μέλη της ΜΜΑΔ που έχουν ειδική εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο ατού της Διεύθυνσης αυτής θα είναι η δράση της κάτω από άκρα μυστικότητα και μόνο τα αποτελέσματά της θα φαίνονται.

Το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουν τα στελέχη της είναι η μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, κατάλληλου να επιτρέπει την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Παρόλο που έχει ψηφιστεί νομοθεσία που ρυθμίζει το θέμα, εντούτοις κρίθηκε ότι είχε προβλήματα και ετοιμάστηκε νέο νομοσχέδιο από το υπουργείο Δικαιοσύνης που να επιλύει τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν πριν την εφαρμογή του νόμου. Η παρακολούθηση τηλεφώνων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για να επιτύχει το εγχείρημα της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που αποδείχθηκε στην πράξη σε άλλες χώρες που εφαρμόζουν τις παρακολουθήσεις, οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν απτά αποτελέσματα.

Αναμένεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πως η λειτουργία της Διεύθυνσης θα γίνει αρχές του νέου έτους, γι’ αυτό και θα ζητηθεί η επίσπευση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου που θα είναι συμπληρωματικό στην υφιστάμενη νομοθεσία, το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Ήδη με βάση νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 11 Νοεμβρίου, τερματίστηκε η ανωνυμία με τις προπληρωμένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας παρόλο που οι παράνομοι θα βρουν άλλους τρόπους επικοινωνίας χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.