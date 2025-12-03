Το κουδούνι δυο αστυνομικών σταθμών της Λευκωσίας ως επισκέπτης χτυπά σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, για να δει από κοντά πώς εξυπηρετούνται οι πολίτες αλλά και να ενημερωθεί για τα προβλήματα των αστυνομικών της πρώτης γραμμής.

Πρώτος σταθμός του Μάριου Χαρτσιώτη ήταν ο αστυνομικός σταθμός Αγίου Δομετίου και στη συνέχεια μετέβη στη Λακατάμια, όπου βρίσκονται και τα κρατητήρια για υπόδικους και κατάδικους.

Κατά την επίσκεψη, ο υπουργός διαπίστωσε από κοντά τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών, άκουσε τα προβλήματα και έμεινε ευχαριστημένος από το προσωπικό.

Αύριο ο υπουργός Δικαιοσύνης θα υποδεχθεί τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ και τον διοικητή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) Φώτη Ντουίτση. Ο τελευταίος δεν έρχεται εθιμοτυπικά στην Κύπρο, αλλά η παρουσία του είναι κάτι περισσότερο από ουσιαστική, αφού είναι απόφαση του κ. Χαρτσιώτη, η Κυπριακή Αστυνομία να προχωρήσει στη σύσταση παρόμοιας Διεύθυνσης με σκοπό την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ΔΑΟΕ, το «ελληνικό FBI» όπως χαρακτηρίζεται στην Ελλάδα, έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα μετά από χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και θεωρείται βέβαιο πως κάτι ανάλογο θα αποφασιστεί και στην Κύπρο, ώστε να παταχθεί ο υπόκοσμος που αποφασίζει χτυπήματα μέρα και νύχτα. Στόχος του υπουργού Δικαιοσύνης, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να συσταθεί μια ομάδα ικανών και αδιάφθορων αξιωματικών εντός της Αστυνομίας, ανεξάρτητοι από άλλες υπηρεσίες με εξειδικευμένα στελέχη, που θα διενεργούν έρευνες για τη δράση μελών φατριών, ώστε εκεί και όπου εντοπίζονται στοιχεία να προχωρούν σε ξήλωμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, με οδηγίες του κ. Χαρτσιώτη, από τις αρχές του έτους έχει συσταθεί ομάδα που διενεργεί οικονομικές έρευνες για άτομα που άλλα δηλώνουν στον Φόρο Εισοδήματος και με άλλα φαίνονται και μάλιστα τα επιδεικνύουν. Η ομάδα αυτή άρχισε να παρουσιάζει αποτελέσματα, όμως χρειάζεται ενίσχυση και μεγαλύτερη ευελιξία.

Κατά τις αυριανές επαφές Χαρτσιώτη – Χρυσοχοΐδη, αναμένεται να συζητηθούν τρόποι συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με την Αστυνομία Ελλάδας και κυρίως των δύο Διευθύνσεων για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της ελληνικής mafia που επεκτείνει το τελευταίο διάστημα τα πλοκάμια της και στην Κύπρο.