Μια εξειδικευμένη εκδήλωση για την ασφαλή υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στη διακυβέρνηση, την προστασία δεδομένων, την κυβερνοανθεκτικότητα και τον επιχειρησιακό έλεγχο.



Λευκωσία, 18 Μαΐου 2026

Η Odyssey Cybersecurity διοργανώνει στις 27 Μαΐου 2026, στο Landmark Hotel στη Λευκωσία, την εκδήλωση “Managing AI Risks in the Modern Organization”, ένα executive briefing αφιερωμένο στις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους σύγχρονους οργανισμούς.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται ταχύτατα σε επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πρωτοβουλίες παραγωγικότητας και μοντέλα εξυπηρέτησης πελατών, οι οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα. Η καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτούνται ορατότητα, διακυβέρνηση, προστασία δεδομένων, σαφή πλαίσια ελέγχου και ετοιμότητα απέναντι σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον κινδύνων.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ΤΝ δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά και νέες μορφές κινδύνου, το ζητούμενο για τους οργανισμούς δεν είναι μόνο η υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά η ικανότητα να τη διαχειρίζονται με ασφάλεια, υπευθυνότητα και έλεγχο.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να προσφέρει σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, τεχνολογίας, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στρατηγικές και πρακτικές κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη, τη συμμόρφωση, την ανθεκτικότητα και τον επιχειρησιακό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθούν κρίσιμα ζητήματα όπως:

Η διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η οργανωσιακή ευθύνη

Οι αναδυόμενες κυβερνοαπειλές που ενισχύονται από την ΤΝ

Η προστασία ευαίσθητων και ρυθμιζόμενων δεδομένων σε AI-enabled περιβάλλοντα

Η υπεύθυνη και ασφαλής υιοθέτηση enterprise AI

Η ορατότητα και ο έλεγχος της χρήσης ΤΝ εντός του οργανισμού

Οι κανονιστικές, λειτουργικές και compliance προκλήσεις

Η οικοδόμηση μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης, ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη της Odyssey, καθώς και ειδικοί και εκπρόσωποι από Thales, Check Point και Airia, ενώ θα παρουσιαστεί και η συμβολή της πλατφόρμας ClearSkies™ Centric AI TDIR στην ενίσχυση της ορατότητας, της ανίχνευσης και της απόκρισης απέναντι σε σύγχρονες απειλές. Μέσα από τις διαφορετικές θεματικές ενότητες, θα αναδειχθούν κρίσιμες πτυχές της ασφαλούς υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, από την προστασία δεδομένων και την αντιμετώπιση AI-driven απειλών έως τη διακυβέρνηση, την κυβερνοανθεκτικότητα και τη διαχείριση κινδύνου.



Η εκδήλωση απευθύνεται σε CISOs, CIOs, CROs, GRC leaders, IT και Security Directors, SOC και Security Architecture teams, Digital Transformation και Innovation Leaders, καθώς και σε μέλη της ανώτατης διοίκησης και διοικητικών συμβουλίων.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Τίτλος: Managing AI Risks in the Modern Organization

Ημερομηνία: 27 Μαΐου 2026

Ώρα: 09:00–14:30

Τοποθεσία: Landmark Hotel, Λευκωσία

Σχετικά με την Odyssey

Η Odyssey, ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, υποστηρίζει παγκοσμίως οργανισμούς στο ταξίδι τους προς την επίτευξη και τη διατήρηση της κυβερνοανθεκτικότητας, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο και μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών.

Η ολιστική προσέγγιση της Odyssey συνδυάζει λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στους τομείς των Managed Services, Advisory Services (GRC), Hybrid Integrated Solutions, καθώς και την πλατφόρμα ClearSkies™ Threat Detection, Investigation and Response (TDIR).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Παλαιολόγος, Senior Brand & Communication Executive

gpalaiologos@odysseycs.com / +30 210 6565200