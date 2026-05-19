Ψήφο εμπιστοσύνης στο ΑΚΕΛ δίνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Η χθεσινή δήλωση στήριξης έχει τη δική της σημασία, νοουμένου ότι ο ίδιος -αν και προοδευτικός άνθρωπος- ιδεολογικά δεν ανήκει στην Αριστερά.

Επιπλέον, η κίνησή του να πάρει θέση ερμηνεύτηκε ως μια προσπάθεια να παραμείνει κοντά στον κόσμο του ΑΚΕΛ, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2028.

Δεν είναι μυστικό ότι θα τον ενδιέφερε να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία, αν και εφόσον το ευνοήσουν οι συνθήκες.

ΕΜ