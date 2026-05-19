Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος και τη δέσμη συμφωνιών που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου, με στόχο η πρώτη ποσότητα να φτάσει στην αγορά το 2028. Η κοινοπραξία Eni–Total Energies προχωρά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την έρευνα στην παραγωγή.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Πώλησης του κοιτάσματος Αφροδίτη (Τεμάχιο 12), με την αδειούχο κοινοπραξία Chevron, BG και NewMed Energy να προχωρά σε επενδυτική απόφαση εντός 2027. Τις συμφωνίες θα υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ίδιος ο Υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, αναβαθμίζουν τις συνεργασίες με Αίγυπτο, Γαλλία και Ιταλία, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ισχυρής τοπικής ενεργειακής βιομηχανίας, που θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ σηματοδοτεί τη μετάβαση της Κύπρου σε παραγωγό ενέργειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της έναντι υφιστάμενων επενδυτών και αδειούχων, ενώ καθιστά τη χώρα προορισμό νέων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

