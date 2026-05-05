Για -τουλάχιστο- δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει από ενεργειακές εταιρείες ξένων χωρών ενδιαφέρον για εξασφάλιση άδειας πραγματοποίησης ερευνών σε μη αδειοδοτημένα θαλάσσια τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ, προς αναζήτηση φυσικού αερίου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε αν θα υπάρξει νέος γύρος αδειοδότησης τεμαχίων σύντομα και απάντησε: «Θα δούμε. Να κάνουμε λίγη υπομονή, είμαστε σε συζητήσεις και αναλόγως θα πράξουμε αυτό που πρέπει».

Η πληροφόρηση, πάντως, του Φιλελευθέρου για αυτό το ζήτημα αναφέρει πως η προκήρυξη νέου γύρου αδειοδότησης δεν είναι ο μοναδικός νόμιμος τρόπος που εξετάζεται αρμοδίως για την αδειοδότηση και άλλων τεμαχίων.

Ο νόμος που διέπει τις αδειοδοτήσεις στην ΑΟΖ επιτρέπει στο κράτος κάποιες εξαιρέσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη αδειοδοτημένων τεμαχίων ή πιθανών κοιτασμάτων που γειτνιάζουν ή συνορεύουν με τεμάχια στα οποία ήδη εργάζονται κάποιες εταιρείες. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν το υφιστάμενο ενδιαφέρον καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου για τέτοιες εξαιρέσεις.

ΧΡΥΜΑ