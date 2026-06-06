Σε παγκόσμιο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται η Κίνα, ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Όλο και περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη και ταλέντα του κλάδου επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη Silicon Valley και να ενταχθούν σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Πρόσφατα, ένας από τους κορυφαίους ερευνητής της OpenAI ο Γιάο Σουνγιού, έγινε επικεφαλής επιστήμονας τεχνητής νοημοσύνης για την κινεζική Tencent συγκεντρώνοντας δίπλα του μερικά από τα μεγαλύτερα μυαλά που εργάζοντας για κορυφαίες Αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το CNBC, καθώς οι κινεζικές εταιρείες αρπάζουν τα ταλέντα από τη Silicon Valley, δημιουργούν ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο του οράματος των Αμερικανικών κολοσσών που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία Τεχνητής Νοημοσύνη με δυνατότητες ανθρώπινου επιπέδου AGI. Τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι ο στόχος εταιρειών όπως η OpenAI, η Anthropic και η Alphabet, η οποία απέκτησε τη βρετανική νεοσύστατη εταιρεία DeepMind.

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι στην Κίνα να δημιουργήσουμε έναν μακροπρόθεσμο οργανισμό AGI», δήλωσε ο Γιάο Σουνγιού, ο οποίος εντάχθηκε στην Tencent πέρυσι, όπως και ο Ντόουσον Τονγκ, στέλεχος Cloud της Tencent.

«Δεν νομίζω ότι το ChatGPT ή το Claude θα είναι η μόνη υπερ-εφαρμογή τα επόμενα λίγα χρόνια», δηλωσε ο Γιάο σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, με την χρηματοδότηση της κινεζικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό «τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Όπως τόνισε η πορεία προς τα εμπρός στην Κίνα είναι με μικρότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και πιο συνεπή απόδοση σε βασικές εργασίες ένα μοντέλο εντελώς διαφορτικό από αυτό που ακολουθούν στις ΗΠΑ.

Η Anthropic ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα πρωτοποριακά μοντέλα της πλησιάζουν στο σημείο όπου μπορούν να βελτιωθούν και χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, κάτι που προκαλεί τρόμο στο ανθρώπινο είδος.

Η νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ζήτησε από την Αμερικανική κυβέρνηση στήριξη ώστε οι ΗΠΑ να καταφέρουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης απέναντι στα κινεζικά μοντέλα.

Η Κίνα «κλέβει» τα ταλέντα

Όμως, το μεγάλο στοίχημα παραμένει το ποιός θα επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι πολιτικές μετανάστευσης των ΗΠΑ, που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν οδηγήσει τα «φωτεινά μυαλά», που σπούδασαν σε κορυφαία Αμερικανικά πανεπιστήμια, να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους και χιλιάδες Κινέζοι υπήκοοι οι οποίοι επιστρέφουν στην πατρίδα ακόμη και αν οι αμοιβές τους είναι χαμηλότερες.

Το Πεκίνο όμως αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις για να προσελκύσει ταλέντα ενώ ξοδέψει περισσότερα σε «βασική έρευνα», καθώς η χώρα επιδιώκει επιστημονικές ανακαλύψεις τα επόμενα πέντε χρόνια.

Έτσι, οι παγκόσμιοι κολοσσοί ανταγωνίζονται «μέχρις εσχάτων» για ταλέντα, με την Alibaba να ανακοινώνει πρόσφατα ότι προσέλαβε τον ερευνητή της Google DeepMind, Hao Zhou, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης της Qwen.

Ο Wu Yonghui, αντιπρόεδρος έρευνας στην Google DeepMind, έφυγε για να ηγηθεί της έρευνας στην ByteDance Seed ενώ η νεοσύστατη κινεζική Moonshot, που είναι πίσω από το μοντέλο Kimi AI, ιδρύθηκε από τον πρώην υπάλληλο της Meta AI και της Google Brain, Yang Zhilin.

huffingtonpost.gr