Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εξακολουθούν να κρατούν μακριά από τη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του γάμου τους. Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα στις HΠΑ έχουν πυροδοτήσει έντονη φημολογία γύρω από την τελετή, με το ενδιαφέρον των θαυμαστών και των διεθνών μέσων να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Page Six και TMZ, το ζευγάρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να παντρευτεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων, σε μια εκδήλωση που ήδη χαρακτηρίζεται από αμερικανικά μέσα ως η «βασιλική γαμήλια τελετή της Αμερικής».

Σενάρια για γάμο στο Madison Square Garden

Η Page Six ανέφερε πρώτη ότι η ποπ σταρ και ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου σχεδιάζουν να παντρευτούν στη Νέα Υόρκη το τριήμερο της 4ης Ιουλίου.

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικότητα αποτέλεσε το σημαντικότερο κριτήριο στην επιλογή του χώρου και ότι το Madison Square Garden προσφέρει υποδομές υψηλής ασφάλειας, πολλαπλές εισόδους και αυξημένες δυνατότητες ελέγχου της πρόσβασης.

Taylor Swift and Travis Kelce to marry at NYC’s iconic Madison Square Garden https://t.co/fvsevE7LYY pic.twitter.com/OQMbbovEI0 — Page Six (@PageSix) June 5, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι προσκεκλημένοι θα μπορούσαν να μεταφερθούν στον χώρο με λεωφορεία με φιμέ τζάμια, ενώ θα αξιοποιηθούν οι διαφορετικές είσοδοι του σταδίου για την αποφυγή διαρροών και ανεπιθύμητης δημοσιότητας.

Παρότι το Madison Square Garden είναι γνωστό κυρίως ως έδρα των Νιου Γιορκ Νικς και των Νιου Γιορκ Ρέιντζερς, καθώς και ως ένας από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους στον κόσμο, πηγές υποστηρίζουν ότι ένας χώρος τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να μετατραπεί πλήρως σε γαμήλιο σκηνικό.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παρακολουθούν το δεύτερο ημίχρονο του τρίτου αγώνα των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας των playoffs του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στο Κλίβελαντ, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στο πρόγραμμα του σταδίου δεν εμφανίζονται προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το διάστημα από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου.

Περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι σύμφωνα με το TMZ

Νέα στοιχεία για τα σχέδια του ζευγαριού δημοσίευσε και το TMZ, το οποίο επικαλείται πηγές με άμεση γνώση των προετοιμασιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φέρονται να σχεδιάζουν να ανταλλάξουν όρκους ενώπιον 1.100 έως 1.200 καλεσμένων μέσα στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου.

👰‍♀️ EXCLUSIVE: Taylor Swift and Travis Kelce invite over 1,000 people to Madison Square Garden wedding.



Everything we know: https://t.co/qgmB8i0PKr pic.twitter.com/4rdsjU3CQ4 — TMZ (@TMZ) June 5, 2026

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας της τελετής. Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι προσκλήσεις δεν στάλθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μέσω προσωπικών γραπτών μηνυμάτων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η τελετή θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες κοσμικές εκδηλώσεις της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν λάβει πρόσκληση συγκαταλέγονται η Καρλί Κλος, η Ζόι Κράβιτζ, ο Εντ Σίραν, οι αδελφές Χάιμ, η Σούκι Γουότερχαουζ, η Τζίτζι Χαντίντ και η Σελένα Γκόμεζ.

Το τελευταίο διάστημα η Σουίφτ και ο Κέλσι έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στη Νέα Υόρκη, δειπνώντας σε γνωστά εστιατόρια της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες ότι πραγματοποιούν προετοιμασίες για τον γάμο τους.

Travis Kelce and Taylor Swift are courtside for Knicks/Cavaliers Game 3 👀 pic.twitter.com/HohyP1ZJZd — NBA (@NBA) May 24, 2026

Η δημοτικότητα του ζευγαριού έχει οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το εορταστικό τριήμερο της Ημέρας Ανεξαρτησίας, κατά το οποίο έχουν προγραμματιστεί δεκάδες μεγάλες εκδηλώσεις.

Μάλιστα, η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, αναφέρθηκε αστειευόμενη στο ενδεχόμενο γάμου της Σουίφτ, πριν διευκρινίσει ότι επρόκειτο για χιούμορ.

🚨 Taylor Swift & Travis Kelce tying the knot at Madison Square Garden?!



The pop queen and Chiefs star are reportedly saying “I do” at NYC’s iconic arena over July 3rd weekend. Privacy maxed out with blacked-out buses, heavy security, and a full venue transformation. Swift has… pic.twitter.com/T3CcYTsHS6 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 5, 2026

Το μυστήριο γύρω από τον γάμο κινητοποιεί τους Swifties

Η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει αποκαλύψει καμία λεπτομέρεια σχετικά με τον γάμο της, κάτι που έχει προκαλέσει πραγματικό πυρετό εικασιών μεταξύ των εκατομμυρίων θαυμαστών της παγκοσμίως.

Από τη στιγμή που η τραγουδίστρια και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025 μέσω Instagram, οι θαυμαστές της αναζητούν στοιχεία για την ημερομηνία, τον τόπο και τον χαρακτήρα της τελετής.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φωτογραφίζονται στις 16 Μαΐου 2026 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η Σουίφτ είναι γνωστή για τα κρυμμένα μηνύματα και τα λεγόμενα «Easter eggs» που συχνά ενσωματώνει στη μουσική και τις δημόσιες εμφανίσεις της, ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ακολουθεί την ίδια τακτική σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή.

Αυτό δεν έχει αποτρέψει τους θαυμαστές της από το να αναλύουν κάθε πιθανή ένδειξη σχετικά με τον γάμο.

Οι ημερομηνίες που συζητούν οι θαυμαστές

Πολλοί εκτιμούν ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Τράβις Κέλσι για τη νέα σεζόν του NFL στα μέσα Ιουλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θεωρίες που σχετίζονται με τον αγαπημένο αριθμό της Σουίφτ, το 13, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στη μουσική της διαδρομή και στις δημόσιες αναφορές της.

Μεταξύ των ημερομηνιών που έχουν προταθεί από τους θαυμαστές περιλαμβάνονται η 13η Ιουνίου, η 6η Ιουλίου, καθώς και το τριήμερο της 3ης και 4ης Ιουλίου, περίοδος που συνδέεται παραδοσιακά με μεγάλες συγκεντρώσεις που διοργανώνει η τραγουδίστρια στην έπαυλή της στο Ρόουντ Άιλαντ.

Παρά τη φρενίτιδα των εικασιών, καμία από τις πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το ζευγάρι ή τους εκπροσώπους του.

Ο Τράβις Κέλσι των Κάνσας Σίτι Τσιφς και η Τέιλορ Σουίφτ φιλιούνται μετά τον τελικό της AFC του NFL απέναντι στους Μπάφαλο Μπιλς, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, στις 26 Ιανουαρίου 2025

Η ιδιαίτερη σχέση της Σουίφτ με τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καριέρα της Τέιλορ Σουίφτ.

Η τραγουδίστρια εγκαταστάθηκε στην πόλη το 2014, αποκτώντας ακίνητα στην περιοχή της Τραϊμπέκα, ενώ έχει αφιερώσει στη Νέα Υόρκη το τραγούδι «Welcome to New York».

Παράλληλα, είχε διατελέσει Παγκόσμια Πρέσβειρα Υποδοχής της Νέας Υόρκης την περίοδο 2014-2015, συμβάλλοντας στην τουριστική προβολή της πόλης.

Αν τελικά οι φήμες επιβεβαιωθούν, η Σουίφτ και ο Κέλσι θα προστεθούν στη λίστα διάσημων ζευγαριών που επέλεξαν τη Νέα Υόρκη για τον γάμο τους, μεταξύ των οποίων η Μπιγιονσέ και ο Τζέι-Ζι, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ, καθώς και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς με τον Μάικλ Ντάγκλας.

protothema.gr