Η Κύπρος θα βρίσκεται μεταξύ των χωρών εκείνων, οι οποίες δεν θα προλάβουν μέχρι το χρονικό περιθώριο της Κυριακής να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία σε σχέση με τη διαφάνεια των αμοιβών. Το ίδιο θα συμβεί με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, αφού σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), μόλις τρεις χώρες θα επιτύχουν να προλάβουν την προθεσμία της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι τους δόθηκε ένας χρόνος περισσότερος για να την υλοποιήσουν.

Σημειώνεται ότι οι ρήτρες που ισχύουν σήμερα περί απορρήτου των αμοιβών, έχουν επιτρέψει τη διατήρηση της ανισότητας στις αμοιβές για σχεδόν 50 χρόνια, αφότου η ΕΕ κατοχύρωσε την ισότητα στη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, σχεδόν τα μισά από τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει καν σχέδιο εθνικού νόμου και περίπου το ένα τέταρτο έχουν σχέδια, αλλά δεν κρίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με την έρευνα της ETUC, η κατάσταση για το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά στα κράτη μέλη έχει ως εξής: Ολοκληρωμένη μεταφορά: Σλοβακία, Ιταλία, Λιθουανία. (Δεν εξετάζεται κατά πόσο η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί, συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας). Καθυστερημένη, μερική μεταφορά: Πολωνία, Τσεχία, Μάλτα, Βέλγιο. Καθυστερημένη έως το 2027 – Υπάρχει σχέδιο νομοθεσίας: Ολλανδία, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα. Δεν έχει δημοσιευτεί σχέδιο νομοθεσίας – Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα: Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβενία. Αντίθεση στη μεταφορά: Σουηδία

Σε ανακοίνωση της ETUC, δημοσιεύονται δηλώσεις της Γενικής Γραμματέας της οργάνωσης Έστερ Λιντς. Μεταξύ άλλων, η κ. Λιντς σημειώνει ότι «η μη τήρηση της προθεσμίας της Κυριακής αποτελεί προδοσία των εργαζόμενων γυναικών και αντιπροσωπεύει μια επαίσχυντη αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο επιθετικό εταιρικό λόμπινγκ.

Η Επιτροπή έχει σταθεί σταθερή και απέρριψε τις εκκλήσεις των εργοδοτών για αποδυνάμωση της Οδηγίας και πρέπει να ζητήσει από τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους για τη μεταφορά της Οδηγίας. Η τήρηση μυστικότητας παραδίδει όλη την εξουσία στον εργοδότη και αφήνει τις γυναίκες και τα συνδικάτα τους χωρίς τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», κατέληξε η κ. Λιντς.