Έναν χρόνο και κάτι μετά την ανακοίνωση ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, η Κέιτ Μίντλετον μίλησε ανοιχτά για τις επιπτώσεις που είχε η περιπέτεια της υγείας της στην ίδια και στην οικογένειά της.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η δύσκολη αυτή περίοδος επηρέασε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τα τρία παιδιά τους και τους υπόλοιπους συγγενείς τους.

Περιγράφοντας την εμπειρία, η Κέιτ Μίντλετον χαρακτήρισε την περίοδο της ασθένειάς της ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την οικογένεια.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας προχώρησε σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ασθενή που ολοκλήρωνε τη δική της θεραπεία κατά του καρκίνου. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της ασθένειας δεν αφορά μόνο τον ασθενή, αλλά επηρεάζει βαθιά και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.

«Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα», είπε η Κέιτ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, καθώς και για τους γονείς της.

Απευθυνόμενη στον σύντροφο της ασθενούς που επισκέφθηκε, σημείωσε ότι η δοκιμασία βιώνεται από όλους όσοι βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο που δίνει τη μάχη του με την ασθένεια. «Το περνάς μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πορεία με τον καρκίνο είναι σύνθετη και απρόβλεπτη»

Η Κέιτ είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή της τον Μάρτιο του 2024, προκαλώντας συγκίνηση στη Βρετανία και διεθνώς. Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της το 2025, είχε περιγράψει την εμπειρία ως μια διαδρομή γεμάτη αβεβαιότητα και προκλήσεις.

«Η πορεία με τον καρκίνο είναι σύνθετη, τρομακτική και απρόβλεπτη για όλους, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται πιο κοντά σου», είχε αναφέρει σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, είχε εξηγήσει ότι η ασθένεια την έφερε αντιμέτωπη με τις προσωπικές της ευαλωτότητες και την οδήγησε σε μια διαφορετική θεώρηση της ζωής. Όπως είχε τονίσει, η περιπέτεια αυτή υπενθύμισε σε ολόκληρη την οικογένεια τη σημασία των απλών αλλά ουσιαστικών πραγμάτων. Να είμαστε ευγνώμονες για όσα συχνά θεωρούμε δεδομένα. Να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε», είχε δηλώσει.

Ο Γουίλιαμ για τα παιδιά: «Μαθαίνουν και προσαρμόζονται συνεχώς»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις επιπτώσεις που είχε η ασθένεια της συζύγου του στην οικογενειακή τους ζωή. Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, είχε εξηγήσει ότι ο ίδιος και η Κέιτ προσπαθούν να διατηρούν ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά τους.

«Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται. Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια και συζητάμε όσα μας απασχολούν ή μας δυσκολεύουν», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε αναγνωρίσει ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας δοκιμασίας δεν είναι πάντοτε άμεσα ορατές. «Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αργότερα», είχε επισημάνει.

«Είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο»

Σύμφωνα με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, η βασική αρχή που ακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου ήταν η αμοιβαία στήριξη. «Είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο και να διαβεβαιώνουμε τα παιδιά ότι όλα θα πάνε καλά», είχε αναφέρει.

Σήμερα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η Κέιτ Μίντλετον έχει επιστρέψει σταδιακά στα δημόσια καθήκοντά της. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, μιλώντας πρόσφατα για την πορεία της υγείας της, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη σύζυγό του.

«Ήταν πραγματικά εκπληκτική. Έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ περήφανος για την ανάρρωσή της», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια αφήνει πλέον πίσω της μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

protothema.gr