3 είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα απειλητικά email που στάλθηκαν στον ΔΗΣΥ για πιθανή απόπειρα δολοφονίας της Αννίτας Δημητρίου. Που είναι Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

> Κράτος Μαφία, όπως θα έλεγε κι ένας φίλος!…

6 η ώρα, δειλινό της ερχόμενης Πέμπτης 11 Ιουνίου, που αρχίζει το Μουντιάλ ποδοσφαίρου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη της Πάφου, Γρηγορίου.

> Δυστυχώς, ως εκ τούτου δεν θα μπορέσω να παραστώ λόγω του επόμενου θέματος! Δηλαδή, του Μουντιάλ! Θα ρίχνω, όμως, κλεφτές αλλά και σεβαστές ματιές στην ενθρόνιση μέσω διαδικτύου.

Υπογράμμιση: Είναι για μένα που, αν και με απουσίες αγαπώ την Εκκλησία, δίνω προσοχή και στο από πού έρχεται και τι φέρνει μαζί του ο εκάστοτε ιερωμένος; Ο νέος μητροπολίτης Πάφου, κατά κόσμον Γρηγόριος Ιωαννίδης, είναι 53 ετών. Γεννημένος το 1973 στην Λάρνακα. Χριστέ μου! Εγώ 15 τότε. Η πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο απ’ τη μακρινή Ροδεσία, Ζιμπάμπουε τώρα, για να γνωρίσω γιαγιάδες, παππούδες, θείους, θείες, εξαδέλφια και πολλούς άλλους.

Σπουδές λαμπρές: Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Scienze Ecclesiastiche Orientali του Pontificio Istituto Orientale στη Ρώμη και κατέχει διδακτορικό στη Λειτουργική.

Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Δραστηριότητα: Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός ερευνητής (Summer Fellow) στο φημισμένο Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ιστορία και τη θεολογία της χριστιανικής λατρείας και ειδικότερα στη βυζαντινή λειτουργική παράδοση της Κύπρου.

Όλα αυτά μου τα «σφύριξε» η Τεχνητή Νοημοσύνη μακαριώτατε. Σας παρακαλώ, μην τη δαιμονοποιήσετε. Μην την καθαιρέσετε!

11 Ιουνίου 2026, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, αρχίζει το Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

> Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το τουρνουά φιλοξενείται από κοινού σε 3 χώρες της Βόρειας Αμερικής: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό.

Υπογράμμιση: Η τελετή έναρξης και το πρώτο παιχνίδι θα γίνουν στις 11 Ιουνίου στο ιστορικό γήπεδο «Estadio Azteca» στην Πόλη του Μεξικού.

48 εθνικές ομάδες, αντί 32 που είχαμε ως τώρα, θα συμμετάσχουν. Συνολικά θα γίνουν 104 αγώνες, που στην Ελλάδα θα μεταδοθούν από τα κανάλια της ΕΡΤ.

> Στην Κύπροδεν ξέρω. Ωστόσο, νομίζω ότι κανείς δεν θα στερηθεί αυτήν τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Υπογράμμιση: Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο «MetLife Stadium» (New York – New Jersey Stadium) στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

77.000 δουλειές έχασαν όσοι εργάζονταν στον κατασκευαστικό τομέα στην Αμερική από τότε που πήρε για 2η φορά τη χώρα στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ.

3,1 εκατομμύρια είναι η μείωση του πληθυσμού της Ιαπωνίας τα τελευταία 3 χρόνια.

95 χρόνια ζωής γιόρτασε την περασμένη Τετάρτη 3 Ιουνίου ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Είναι ο νεότερος αδελφός του Φιντέλ, είναι συνώνυμος με το κουβανικό καθεστώς που έχει απογοητεύσει και προκαλέσει σύγχυση στους Αμερικανούς προέδρους εδώ και δεκαετίες. Αν και αποχώρησε από τα επίσημα καθήκοντά του το 2021, συνεχίζει να υπηρετεί ως συμβολικός ηγέτης και ως στρατηγός των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας.

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!