Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατήγγειλε την Παρασκευή τις «προσπάθειες παρέμβασης» του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ο οποίος νωρίτερα καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο το Λονδίνο χειρίστηκε τη δολοφονία του φοιτητή Χένρι Νόουακ από έναν νεαρό Σιχ, πριν από έναν χρόνο.

«Είδαμε ανθρώπους να επιχειρούν να παρέμβουν στη δημοκρατία μας και να επιδιώκουν να υποδαυλίσουν τον διχασμό στους δρόμους μας», είπε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Η οικογένεια Νόουακ, πρόσθεσε, δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του γιου της «για να προκληθούν περαιτέρω διχασμοί, μίσος ή εντάσεις».

Ο Τζ. Ντ. Βανς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρθηκε στον «τραγικό και απαράδεκτο φόνο» του Νόουακ, ο οποίος, υποστήριξε, θα ζούσε ακόμη «αν οι τελευταίες γενιές των ευρωπαϊκών ελίτ είχαν αντισταθεί στην πολιτική μίσους απέναντι στον ίδιο τον εαυτό τους και μαζικής εισβολής μεταναστών, πολλοί εκ των οποίων περιφρονούν τη Δύση και τους ανθρώπους που την αγαπούν».

Επέρριψε την ευθύνη της δολοφονίας του φοιτητή στην παρακμή του δυτικού πολιτισμού και στην αποτυχία των πολιτικών να σταματήσουν «τη μαζική εισβολή μεταναστών».

Ο 18χρονος Χένρι Νόουακ μαχαιρώθηκε από έναν Σιχ, ο οποίος τη Δευτέρα καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο. Όταν οι Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση ο φοιτητής, πέρασαν χειροπέδες στο ετοιμοθάνατο θύμα, καθώς ο δράστης τους είπε ότι εκείνος ήταν που δέχτηκε ρατσιστική επίθεση.

«Ο Χένρι Νόουακ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που πεθαίνει ένας πολιτισμός: εγκαταλειμμένος, δεμένος με χειροπέδες από τις αρχές που ούτε τον εμπιστεύονταν, ούτε νοιάζονταν για αυτόν, και κατηγορούμενος για εγκλήματα μίσους που δεν διέπραξε. Κάθε φορά που χάνεται έτσι μια ζωή η σωστή απάντηση, η μόνη απάντηση, είναι η δίκαιη οργή», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βανς.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ τόνισε ότι όλοι θα έπρεπε να σεβαστούν τις επιθυμίες» της οικογένειας Νόουακ.

«Ακόμη και υπό τις χειρότερες συνθήκες, η πολιτική μας θα έπρεπε να ενώνει. Αυτοί είμαστε σαν χώρα», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ