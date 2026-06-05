Ο Τόμας Κραλ, 14 ετών, από Σλοβακία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του, στο Γέρι, επαρχία Λευκωσίας, από τις 05/06/2026.

Ο 14χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.80μ. περίπου, κανονικής προς ισχυρής σωματικής διάπλασης, με πράσινα μάτια, ξανθά κοντά μαλλιά και ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Κατά την αναχώρηση του φορούσε άσπρο κοντό παντελόνι και άσπρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.