Στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή (29/5), ανήκει η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στον νομό Ζερ της Γαλλίας.

Οι γαλλικές Αρχές ταυτοποίησαν την ανήλικη, ωστόσο, τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. «Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε μέσω σύγκρισης DNA» ανέφερε ο εισαγγελέας σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν διαταχθεί συμπληρωματικές εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η Λιανά.

Μετά την ταυτοποίηση της σορού της Λιανά, η Εισαγγελία του Αζέν αναβάθμισε το κατηγορητήριο της δικαστικής έρευνας, η οποία πλέον διεξάγεται για τα αδικήματα της απαγωγής, της παράνομης κράτησης και της ανθρωποκτονίας ανήλικης κάτω των 15 ετών.



Oργή στη Γαλλία για παραλείψεις και αστοχίες στην υπόθεση

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης, που έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για παραλείψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

protothema.gr