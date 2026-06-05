Μια 40χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Γαλλία, με το 4χρονο κοριτσάκι της ζωντανό να είναι δίπλα της για μέρες και τη χώρα να συγκλονίζεται από μια νέα οικογενειακή τραγωδία.

Το παιδί βρέθηκε αφυδατωμένο και ξαπλωμένο δίπλα στο πτώμα της μητέρας του, η οποία ήταν νεκρή εδώ και αρκετές ημέρες.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Μοντανιάκ, στο Ερό και αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν την Πέμπτη από τους συγγενείς της 40χρονης, οι οποίοι ανησυχούσαν γιατί είχαν πολλές μέρες να επικοινωνήσουν μαζί της.

Η συγκλονιστική υπόθεση έρχεται στο φως την ώρα που η Γαλλία είναι ακόμα σοκαρισμένη από την εξαφάνιση και δολοφονία της 11χρονης Λιανά.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Το κοριτσακι δεν μπορεί να μιλήσει – Ήταν ξαπλωμένο δίπλα στη νεκρή μαμά του για πάνω από μία εβδομάδα

Η γυναίκα δεν είχε έρθει σε επαφή με την οικογένειά της από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Δεν απαντούσε πλέον στο τηλέφωνό της και το σπίτι της ήταν κλειδωμένο.

Une fillette de 4 ans retrouvée déshydratée et prostrée à côté du corps de sa mère, décédée depuis plusieurs jours, dans l’Hérault

➡️ https://t.co/vsdCsvpniK pic.twitter.com/Hxb5Lhh5Oi — Le Parisien (@le_Parisien) June 5, 2026

Οι αστυνομικοί έσπευσαν τότε στο σπίτι – όπου η 40χρονη ζούσε μόνη με την μικρή της κόρη – και μπήκαν στο διαμέρισμα από ένα παράθυρο.

Μέσα, ανακάλυψαν το άψυχο σώμα της μητέρας και δίπλα της, στον καναπέ, ήταν το 4χρονο κοριτσάκι «εμφανώς αφυδατωμένο και σε κατάσταση σοκ» όπως δήλωσε ο Arnaud Faugère, εισαγγελέας του Μπεζιέ, στην εφημερίδα Le Parisien.

Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κανένα σημάδι κλοπής ή πάλης ενώ το διαμέρισμα ήταν «κλειδωμένο από μέσα, με το κλειδί στην κλειδαριά», εξήγησε ο εισαγγελέας γιαυτό, σε αυτό το σημείο, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η μητέρα, η οποία δεν είχε σύντροφο και ζούσε μόνη με την κόρη της, έπασχε από επιληψία. «Το ενδεχόμενο ασφυξίας μετά από επιληπτική κρίση» διερευνάται, σύμφωνα με τον Arnaud Faugère.

Η νεκροψία της σορού της μητέρας πρόκειται να διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες για να προσδιοριστεί η ημερομηνία και η αιτία θανάτου, πρόσθεσε ο δικαστής.

Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν επίσης να προσδιοριστεί για πόσο καιρό το παιδί παρέμεινε κοντά στο σώμα της μητέρας της.

Όταν το βρήκαν οι αστυνομικοί, το κοριτσάκι ήταν σε τετοια κατάαταση που δεν μπορούσε να μιλήσει.

Το παιδί απομακρύνθηκε και παραδόθηκε στους συγγενείς του.

«Το κοριτσάκι ανέλαβε ένα μέλος της οικογένειας και λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα», δήλωσε ο Arnaud Faugère.

iefimerida.gr