Άλυτος γρίφος επί έξι μέρες παραμένει η μυστηριώδης εξαφάνιση της 11χρονης Λιάνα, στη Γαλλία. Η μαθήτρια της έκτης δημοτικού εξαφανίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην μικρή πόλη Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας αφού είχε αναχωρήσει από το σχολείο της. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνιση της μαθήτριας άνδρες της τοπικής χωροφυλακής αλλά και εθελοντές ερευνούν μέρα και νύχτα δασώδεις περιοχές της πόλης χωρίς, προς το παρόν, να έχουν εντοπίσει τα ίχνη της 11χρονης.

Η Λιάνα εξαφανίστηκε την Παρασκευή (29|05) γύρω στις τρεις το απόγευμα (τοπική ώρα) αφού έφυγε από το σχολείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν μέσα στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα, του οποίου η μία από τις δύο κόρες είναι συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της 11χρονης. Τις σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε η χωροφυλακή από κάμερες της περιοχής.

https://youtu.be/qr6fGK7wACs

Υπό κράτηση τέθηκε ο 41χρονος πατέρας συμμαθήτριας της 11χρονης

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο κύριος ύποπτος Ζερόμ Μπαρελά συνελήφθη και στις ερωτήσεις των Αρχών για την εξαφάνιση της Λιάνα δήλωσε πως πράγματι η μαθήτρια μπήκε στο αυτοκίνητό του για να την μεταφέρει μέχρι την δημοτική πισίνα της πόλης όπου και την άφησε. Φαίνεται όμως πως όσα είπε δεν έπεισαν και έτσι τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της «απαγωγής και παράνομης κράτησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών».

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά αρνείται κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 11χρονης ενώ ένας άλλος γονέας δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι εκείνο το απόγευμα ο ύποπτος είχε μεταβεί στο σχολείο και μαζί με άλλους γονείς και μαθητές παρακολούθησαν σχολική εκδήλωση. Στο μεταξύ και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης, οι Αρχές παράλληλα ερευνούν και το παρελθόν του Μπαρελά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 41χρονος είχε εργαστεί ως επιστάτης σε λύκειο από το 2018 μέχρι το 2021, όταν απολύθηκε εξαιτίας αναφοράς για ανάρμοστη συμπεριφορά σε μαθήτρια.

Μετά από έξι μέρες άκαρπων ερευνών για τον εντοπισμό της Λιάνα οι γονείς της παραμένουν «βαθιά ανήσυχοι», όπως δήλωσε την Τετάρτη (3|06) στο BFMTV ο δικηγόρος της οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο οι γονείς απηύθυναν έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής ενώ δήλωσαν πως έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.

Δεχόταν bullying στο σχολείο η 11χρονη, υποστηρίζουν συμμαθήτριες της

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα και το περιβάλλον της μικρής μαθήτριας. Όπως αποκαλύπτει το TF1 Info συμμαθήτριες της 11χρονης δήλωσαν πως η μαθήτρια δεχόταν συστηματικό bullying από αρκετούς συμμαθητές της. «Τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά για την Λιάνα. Την εκφόβιζαν τα αγόρια. Γενικά κανείς δεν την συμπαθούσε στην τάξη…», δήλωσε συμμαθήτρια της Λιάνα. Μια άλλη συμμαθήτρια της ανέφερε πως η 11χρονη νωρίτερα την ημέρα της εξαφάνισής της είχε δεχθεί φραστική επίθεση από ομάδα μαθητών και άκουσε μια μαθήτρια να λέει ότι «της άξιζε να την χαστουκίσουν». Σύμφωνα με την συμμαθήτρια της Λιάνα την ίδια μέρα η 11χρονη έφυγε από το σχολείο στις 3 μ.μ. ενώ κανονικά τα μαθήματα τελειώνουν στις 5 μ.μ.

ΚλείσιμοΤην Τετάρτη (3|06) η εισαγγελέας της Ως (Auch) Κλεμάνς Μεγιέ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης. Η εισαγγελέας δήλωσε ότι ο 41χρονος συλληφθείς Ζερόμ Μπαρελά έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν τρεις φορές συνολικά για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικα κορίτσια. Τον Δεκέμβριο του 2017 μία μητέρα τον κατήγγειλε για σχέση με την 17χρονη κόρη της. Η 17χρονη όμως δήλωσε στις Αρχές ότι η σχέση τους ήταν συναινετική. Το 2022 υπεβλήθη μήνυση σε βάρος του για τον βιασμό 15χρονης στην κατοικία του, το 2020. Τον Μάιο του 2024 ο κατηγορούμενος αθωώθηκε. Τέλος, στις 22 Αυγούστου του περασμένου έτους μια 12χρονη κατήγγειλε πως ο Μπαρελά την βίαζε εντός της κατοικίας του από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι και τον Μάιο του 2025.