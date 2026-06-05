Σένγκεν, μεταναστευτικές προκλήσεις, εκτοπισμένοι της Ουκρανία, καθώς και θέματα εσωτερικής ασφάλειας υπό το φως και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, απασχόλησαν το Συμβουλίο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο προήδρευσαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, για τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιούνται στις 4 και 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, στη σύνθεση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας προήδρευσαν από κοινού ο κ. Φυτιρής και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, κ. Νικόλας Ιωαννίδης, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών, η κατάσταση στον χώρο Σένγκεν, οι μεταναστευτικές προκλήσεις, το μέλλον των εκτοπισμένων προσώπων από την Ουκρανία, καθώς και θέματα εσωτερικής ασφάλειας, υπό το φως και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, επίσης, η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας, ανταλλαγής πληροφοριών και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Οι Υπουργοί ασχολήθηκαν, παράλληλα, με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά και τις δράσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και των συνεπειών της για την κοινωνία, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Σήμερα Παρασκευή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προήδρευσε της συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης, κατά την οποία το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική διαπραγματευτική θέση για το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2028–2034, το οποίο αποτελεί μέρος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, στην κατάρτιση δικαστών και άλλων επαγγελματιών της δικαιοσύνης, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων και στη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών, με στόχο οι διαδικασίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, πιο γρήγορες και πιο προσιτές για τους πολίτες. Το πρόγραμμα θα στηρίζει, μεταξύ άλλων, δράσεις που διευκολύνουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκλήματος, όπως η διαφθορά, η τρομοκρατία και το περιβαλλοντικό έγκλημα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φυτιρής ανέφερε:

«Σε μια περίοδο κατά την οποία η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου πρέπει να συνεχίσουν να διαφυλάσσονται, η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν πιο αποτελεσματικό, προσβάσιμο και ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Το νέο πρόγραμμα “Δικαιοσύνη” θα στηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία, θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και θα ενισχύσει την ανεξαρτησία των δικαστικών μας συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ».

Στη σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης συζητήθηκαν, επίσης, η αναγνώριση της γονεϊκότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις, η πορεία των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι προσπάθειες για λογοδοσία σε σχέση με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το έγκλημα μίσους και τη ρητορική μίσους.

Η παρουσία του Υπουργού στο Λουξεμβούργο και η προεδρία των εργασιών του Συμβουλίου από την Κυπριακή Δημοκρατία καταδεικνύουν τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν κοινές και ουσιαστικές απαντήσεις σε σύνθετες προκλήσεις.