Σε δίκη παραπέμπεται ο Αμερικανός μουσικός D4vd για τη δολοφονία 14χρονης, μετά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο 21χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, κατηγορείται ότι σκότωσε και κακοποίησε σεξουαλικά τη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πενθήμερη προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία οι εισαγγελικές αρχές εξέτασαν 12 μάρτυρες και παρουσίασαν φωτογραφικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, παρουσία της οικογένειας της ανήλικης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα λείψανα της 14χρονης εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 μέσα σε αυτοκίνητο Tesla, το οποίο ήταν δηλωμένο στη διεύθυνση κατοικίας του κατηγορούμενου.

Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μπερκ μαχαίρωσε τη 14χρονη και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της, έπειτα από χρόνια φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την κατηγορούσα αρχή, κίνητρο της δολοφονίας ήταν η απειλή της ανήλικης ότι θα αποκάλυπτε τη σχέση τους, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την επιτυχημένη μουσική καριέρα του κατηγορούμενου.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μηνύματα που φέρεται να έστειλε η 14χρονη στον Μπερκ στις 22 Απριλίου 2025, έπειτα από διαφωνία τους σχετικά με τη σχέση του με άλλη κοπέλα. Στα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με την εισαγγελία, η ανήλικη απειλούσε ότι θα κατέστρεφε την καριέρα και τη ζωή του.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι την επόμενη ημέρα η Σελέστ μετέβη με Uber, το οποίο φέρεται να είχε καλέσει ο κατηγορούμενος, στην κατοικία του στο Χόλιγουντ, όπου και δολοφονήθηκε.

Η θέση της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μπερκ διέπραξε το έγκλημα.

Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι η ανήλικη είχε δώσει ψευδή στοιχεία για την ηλικία της, αναφέροντας κατά καιρούς ότι ήταν 16 ή ακόμη και 18 ετών. Σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού ντετέκτιβ, οι δύο γνωρίζονταν μέσω της εκκλησίας που επισκεπτόταν η οικογένειά της.

Οι δικηγόροι ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση τους και είχαν δώσει γραπτή συγκατάθεση ώστε η κόρη τους να ταξιδέψει μαζί του στο Λονδίνο για μία εβδομάδα.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε ακόμη μηνύματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να αποτρέψει τη 14χρονη από το να μεταβεί στο σπίτι του το βράδυ της 23ης Απριλίου 2025. Οι συνήγοροι ανέφεραν επίσης ότι ο Μπερκ συνέχισε να εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς εκείνη ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα διαμπερή τραύματα στο σώμα της ανήλικης. Τόνισαν ακόμη ότι δεν υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας που να αποδεικνύει ότι ο Μπερκ βρισκόταν στην κατοικία του τη νύχτα του εγκλήματος.

Η υπόθεση παραπέμπεται σε δίκη

Η δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες, Σαρλέιν Όλμεντο, έκρινε ότι οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν επαρκείς ενδείξεις ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί σε δίκη.

Σύμφωνα με την απόφασή της, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων η ενέδρα, το οικονομικό κίνητρο και η εξόντωση μάρτυρα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι κατά την προκαταρκτική ακρόαση παρουσιάστηκε μόνο ένα μικρό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που διαθέτει η εισαγγελία και ότι το σύνολο του υλικού θα κατατεθεί κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η απολογία του Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, ενώ η δίκη αναμένεται να αρχίσει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή.

Η εισαγγελία δεν έχει ακόμη αποφασίσει κατά πόσο θα ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής.

protothema.gr