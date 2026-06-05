«Αλίμονο αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τα σώματα ασφαλείας», υπογράμμισε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σχολιάζοντας τη διαρροή της υπόθεσης τριών απειλητικών email κατά της ζωής της Αννίτας Δημητρίου. Ο κ. Δίπλαρος εξαπέλυσε πυρά κατά της Αστυνομίας, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από τον Αρχηγό της καθώς και απόδοση ευθυνών.

Όπως είπε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», τα απειλητικά μηνύματα ελήφθησαν στο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΔΗΣΥ στις 3 Ιουνίου, οπόταν και ενημερώθηκαν απευθείας ανακριτές που έσπευσαν στο γραφείο της προέδρου για εξετάσεις. Ωστόσο, προτού παρέλθουν 24 ώρες από την καταγγελία, η πληροφορία διέρρευσε σε βίντεο στα social media.

O ΔΗΣΥ, υπογράμμισε ο κ. Δίπλαρος, δεν είχε πρόσθεση δημοσιοποίησης της υπόθεσης. «Κάποια πρόσωπα από την Αστυνομία μπήκαν στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πρόσβαση σε αυτό το email είχαν πολύ περιορισμένα άτομα, τα οποία μετρούνται στα δάχτυλα του μισού χεριού. Η Αστυνομία πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτή τη δημοσιοποίηση», είπε.

Η διαρροή, συνέχισε, προκαλεί έντονη ανησυχία, προβληματισμό «αν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε κάποιους θεσμούς. Αλίμονο αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τα σώματα ασφαλείας. Ζητούμε εξηγήσεις και από τον Αρχηγό Αστυνομίας και να αποδοθούν ευθύνες σε κάποιους».

Απόλυτη προτεραιότητα, ωστόσο, είναι η ασφάλεια της κ. Δημητρίου και η εξέταση της σοβαρότητας της απειλής, ώστε να ληφθούν και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.