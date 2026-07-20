Ένα πρόσωπο συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, καθώς και επίθεσης εναντίον αστυνομικού, μέθης, ανησυχίας και δημόσιας εξύβρισης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε χωριό στην Επαρχία Πάφου όπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, 38χρονος οδηγός αυτοκινήτου προσέκρουσε σε πέτρινο περιτοίχισμα κατοικίας.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας όπου εντόπισαν τον 38χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, φώναζε και προκαλούσε ανησυχία. Στη συνέχεια, αφού του ζητήθηκε να παρουσιάσει τα έγγραφα του ιδίου και του οχήματος του, αυτός αντέδρασε και με τα χέρια του έσπρωξε μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 38χρονος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με ένδειξη 100μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον Νόμο όριο. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού.