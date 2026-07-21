Στα €427 εκατ. ανήλθε η συνολική φορολογική συνεισφορά του κυπριακού τραπεζικού τομέα το 2025, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας οκταετίας και επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της συμβολής του κλάδου στα δημόσια έσοδα. Το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους.

Η συνεισφορά του τομέα ήταν αυξημένη κατά €19 εκατ. ή 4,7% σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στα €408 εκατ., ενώ, σε σύγκριση με το 2018, εμφανίζεται σχεδόν διπλασιασμένη, καθώς τότε ανερχόταν στα €223,1 εκατ. Από το σύνολο των €8,07 δισ. που εισέπραξε το κράτος σε φορολογικά έσοδα το 2025, τα €427 εκατ. προήλθαν άμεσα ή έμμεσα από τον τραπεζικό τομέα. Με άλλα λόγια, περίπου ένα στα είκοσι ευρώ που εισρέουν στα κρατικά ταμεία συνδέεται με τη δραστηριότητα των τραπεζών.

Τα στοιχεία, τα οποία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου στην ετήσια έκθεσή του για το 2025, καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορολογικούς συνεισφορείς της οικονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω των φόρων που καταβάλλουν οι ίδιες όσο και μέσω των φόρων και των εισφορών που εισπράττουν και αποδίδουν στο κράτος.

Οι φόροι που βαρύνουν άμεσα τις τράπεζες διαμορφώθηκαν στα €284,2 εκατ. το 2025, έναντι €283,7 εκατ. το 2024. Από αυτούς, ο φόρος εισοδήματος ανήλθε στα €99,1 εκατ., η ειδική εισφορά τραπεζών στα €79,8 εκατ. και οι εργοδοτικές εισφορές στα €50,8 εκατ., ενώ ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα €39,8 εκατ. Επιπλέον, οι λοιποί φόροι επί εργασιών και κερδών ανήλθαν στα €14,7 εκατ. Παράλληλα, οι φόροι που εισπράττουν οι τράπεζες για λογαριασμό του κράτους αυξήθηκαν αισθητά, φθάνοντας τα €142,8 εκατ., από €124,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Οι φόροι και οι εισφορές από εργαζομένους –PAYE, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓεΣΥ– ανήλθαν στα €82 εκατ. Τα προηγούμενα χρόνια, οι φόροι από εργαζομένους διαμορφώθηκαν στα €78,4 εκατ. το 2024, στα €67,4 εκατ. το 2023 και στα €68,2 εκατ. το 2022. Οι εισφορές για την Άμυνα και το ΓεΣΥ επί των καταθέσεων αυξήθηκαν στα €39,9 εκατ., αντανακλώντας και τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το αντίστοιχο ποσό ήταν €25,5 εκατ. το 2024 και €16,1 εκατ. το 2023. Οι εισπράξεις από χαρτόσημα και λοιπούς φόρους υπέρ τρίτων διαμορφώθηκαν στα €21 εκατ.

Η ανοδική πορεία της φορολογικής συνεισφοράς γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε βάθος χρόνου. Από τα €223,1 εκατ. το 2018, η συνολική συμβολή του τραπεζικού τομέα ανήλθε στα €264,2 εκατ. το 2019, περιορίστηκε στα €235 εκατ. το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και υποχώρησε περαιτέρω στα €215,8 εκατ. το 2021. Ωστόσο, από το 2022 και μετά ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία, φθάνοντας στα €275,8 εκατ. το 2022, στα €357,6 εκατ. το 2023, στα €408 εκατ. το 2024 και στα €427 εκατ. το 2025.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους ανήλθαν στα €8,071 δισ., με αποτέλεσμα η συμμετοχή του τραπεζικού τομέα να διαμορφωθεί στο 5,3%. Το ποσοστό παραμένει ουσιαστικά σταθερό τα τελευταία χρόνια, κινούμενο μεταξύ 5% και 5,5%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, παρά την αύξηση της φορολογικής συνεισφοράς των τραπεζών, αυξάνονται παράλληλα και τα συνολικά έσοδα του κράτους.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να ενισχύει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Η συνολική φορολογική συνεισφορά του καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά τα τελευταία δύο χρόνια, με τον κλάδο να παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες των κρατικών εσόδων.